SJÖ: Für ein soziales, demokratisches und nachhaltiges Europa!

Jugendarbeitslosigkeit, Depression und Sozialabbau gehören endlich aktiv bekämpft

Wien (OTS) - Am Tag Europas warnt Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, vor einem verheerenden Auseinandertriften Europas: "Die Krisenpolitik der Troika verschlimmert die ökonomische, politische und demokratische Krise immer weiter. Der neoliberale Suizidkurs Europas konterkariert sich selbst: Macht sich der Neoliberalismus die Bekämpfung der Schulden zu seiner Hauptaufgabe, steigen die Schulden durch die Sparpolitik immer weiter, das sogenannte Sparparadoxon tritt ein. Wir werden nur aus der Krise kommen, wenn wir endlich Vermögen und Großkonzerne ordentlich besteuern, die Finanzmärkte regulieren, aktive Beschäftigungspolitik betreiben, den Sozialstaat aus-, statt abbauen und massiv in nachhaltige Infrastruktur und Bildung investieren!"

Ins selbe Horn stößt auch Naomi Dutzi, Vizepräsidentin der Young European Socialists (YES), die vor allem das tatenlose Zusehen der Politik bei Millionen von arbeitslosen Jugendlichen kritisiert:

"Unsere Generation ist so gut ausgebildet wie keine zuvor, und trotzdem werden wir die ersten sein, die es schlechter haben werden, als ihre Elterngeneration. Im Süden Europas ist teilweise schon jede/r zweite Jugendliche arbeitslos, hier geht eine gesamte Generation verloren. Das hat nicht nur verheerende soziale und politische Folgen, sondern auch der volkswirtschaftliche Schaden (laut EU-Studien über 150 Milliarden Euro jährlich) ist enorm. Die oberste Priorität der Krisenbekämpfung muss die Senkung der Arbeitslosigkeit, die Bekämpfung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und aktive Beschäftigungspolitik sein"

"Millionen von Arbeitslosen, eine am Boden liegende Wirtschaft, Deindustrialisierung in weiten Teilen Europas und immer weiterwachsende Schulden werden in Kauf genommen, um eine religiös anmutende Irrlehre weiterhin ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen. Dabei werden Parlamente umgangen, Technokraten und Finanzmarktmarionetten eingesetzt und unsere Demokratie mit Füßen getreten. Wir kämpfen für eine politische Umkehr und ein soziales, demokratisches und nachhaltiges Europa. Für ein Europa der Menschen, nicht der Banken und Konzerne!", schließen Moitzi und Dutzi.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Matthias Punz

SJ-Pressesprecher

Tel.: +43 660/ 461 64 94

office @ sjoe.at

www.sjoe.at