FPÖ-TV: FPÖ wieder im Steigflug

Bienen gegen Berlakovich - Linksextreme Grüne

Wien (OTS) - Die FPÖ ist zurück auf der Siegerstraße. Die Landtagswahl in Salzburg brachte den Freiheitlichen mit Spitzenkandidat Karl Schnell ein deutliches Plus und 17 Prozent der Stimmen. Besonders erfreulich: Bei den jungen Wählern bis 30 Jahren ist die FPÖ mit 25 Prozent Zustimmung die klare Nummer eins. Um für Österreich positiv wirken zu können und die Ungerechtigkeiten von SPÖ und ÖVP abzustellen, müssen die Freiheitlichen auch aus der Nationalratswahl im September deutlich gestärkt hervorgehen. Parteichef HC Strache hat dafür bereits als Pilot das Steuer übernommen. Die erste Kampagne unter dem Motto "Gerechtigkeit" ist in Vorbereitung. FPÖ-TV war dabei, als die Fotos geschossen wurden.

ÖVP-Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich will nun doch einem Verbot von bienentödlichen Pestiziden zustimmen. Dass es dazu kam, ist nicht seiner Einsicht zu verdanken, sondern einem immensen Proteststurm aus der Bevölkerung. Nach wie vor weigert sich der Minister allerdings, die in Österreich eingesetzte Menge der schädlichen Saatgut-Beizmittel bekanntzugeben. Für die FPÖ ist daher klar: Berlakovich muss zurücktreten.

Die Grünen feiern derzeit Wahlerfolge. Dabei präsentieren sie sich als Korruptionsbekämpfer und Sachpolitiker. Hinter dieser Fassade verbirgt sich jedoch eine kompromisslose Linksaußen-Ideologie. Radikal-Feminismus, Gender und Multikultur stehen im Vordergrund, auf der Straße wird nicht zuletzt auch mit Gewalt gegen Andersdenkende vorgegangen. FPÖ-TV zeigt die Grünen, wo sie ihr ideologisches Basislager aufgeschlagen haben: an den österreichischen Universitäten.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at