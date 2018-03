Natália Kelly beim "Eurovision Song Contest" - Kurztrip nach Stockholm

Im Studio mit Ludvig Andersson, Köttbuller in der österreichischen Botschaft und mit Dr. Alban über den Dächern der Stadt

Wien (OTS) - Kaiserwetter in der Königsstadt: bei strahlendem Sonnenschein und für Schweden um diese Jahreszeit ungewöhnlich warmen 20 Grad landete Natália Kelly für einen Kurztrip in Stockholm. Und wieder war der Terminkalender prall gefüllt. Direkt vom Flughafen ging es zu Ludvig Andersson ins Tonstudio, wo der Sohn von ABBA-Gründer Benny Andersson gemeinsam mit seinem Atlas-Bandkollegen Mats Lundgren und Natália den Song "Shine" in einer Gitarre-Klavier-Version unplugged performte. Ludvig Andersson:

"'Shine' ist ein sehr guter Song mit schönen Momenten. Natália hat eine sehr starke und gefühlvolle Stimme. Ich wünsche ihr für den 'Song Contest' viel Glück und hoffe, dass sie gewinnt." Gerade als die österreichische Delegation sich verabschieden wollte, kam zufällig Benny Andersson vorbei. Auch wenn die ABBA-Legende weder für Fotos noch Interviews zur Verfügung stand, nahm er sich doch die Zeit für ein Privatgespräch mit Natália Kelly. Natália: "Mit Benny Andersson persönlich zu plaudern, das war eines meiner bisherigen Highlights. Er hat mir viel Glück für den 'Song Contest' gewünscht und ich habe ihm meine CD überreicht - jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen!"

Köttbuller in der österreichischen Residenz

Weiter ging es zur Residenz der österreichischen Botschafterin in Schweden, wo auch einige Auslandsösterreicher die Gelegenheit nutzten, "ihre" "Song Contest"-Vertreterin kennen zu lernen. Serviert wurde das schwedische Nationalgericht Köttbuller. Ihre Exzellenz, die österreichische Botschafterin Dr. Ulrike Tilly: "Die ganze österreichische Gemeinde in Schweden wird Natália beim ersten Semifinale die Daumen drücken. Ich finde, dass sie eine ausgezeichnete musikalische Botschafterin für unser Land ist."

Rooftoptour mit Dr. Alban

Im Anschluss standen ein Meet and Greet mit Dr. Alban und eine Spezialführung hoch über den Dächern Stockholms auf dem Programm. Dr. Alban, der übrigens seine erste Goldene in Österreich bekam: "Der 'Song Contest' mit seinen Millionen Zusehern ist eine tolle Plattform für junge Künstler und in Schweden ist er ein riesiger Event." Einen Tipp gab er Natália auch noch mit auf den Weg: "Sei geradlinig, fokussiert und lass dir Erfolg niemals zu Kopf steigen."

Die Höhepunkte von Natália Kellys Stockholm-Trip stehen am 14. Mai vor dem ersten "Song Contest"-Semifinale sowie am 18. Mai vor dem Finale jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins auf dem Programm von "Österreich rockt den Song Contest".

Der weitere "Song Contest"-Fahrplan

10. Mai: Probe in Malmö mit anschließender Pressekonferenz

14. Mai: Erstes Semifinale - 16 Nationen, darunter auch Österreich, singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um zehn Finalplätze. Bereits um 20.15 Uhr steht "Österreich rockt den Song Contest: Natália - ihr Weg nach Malmö" auf dem Programm.

16. Mai: Zweites Semifinale - 17 weitere Nationen singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um die zehn letzten Finalplätze.

18. Mai: "Eurovision Song Contest 2013" - das große Finale live ab 21.00 Uhr in ORF eins aus Malmö - davor um 20.15 Uhr "Österreich rockt den Song Contest: Natália - unser Star in Malmö"

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes Eurovisions-Song-Contest-Service: Neben dem Livestream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

Rücksprachehinweis:

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at