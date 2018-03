ARBÖ-Radtag am 25. Mai - Save the date!

Bike-Check und Handyhalterung gratis - ARBÖ-Radpaket zum Vorteilspreis - Alle Infos unter www.arboe-rad.at/radtag

Wien (OTS) - Die Radsaison ist eröffnet, aber aufgepasst: Oft ist die Ausstattung der Räder nämlich mehr als mangelhaft. Satte 47 Prozent der Bikerinnen und Biker sind mit fehlenden Seitenrückstrahlern unterwegs, zeigt eine aktuelle Stichprobenüberprüfung des ARBÖ. "Wer mit seinem Bike am Straßenverkehr teilnimmt, sollte unbedingt auf einem verkehrstauglichen Fahrrad sitzen. Dennoch zeigte sich, dass die eigene 'Sichtbarkeit' mit dem Bike grob vernachlässigt wird", so ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich. Der ARBÖ öffnet am 25. Mai seine Pforten und lädt im Rahmen des Internationalen Tag des Fahrrades alle zum großen ARBÖ-Radtag ein:

Ob Bike-Check zur Verkehrssicherheit, gratis Handyhalterung oder dem neuen ARBÖ-Radpaket zum Vorteilspreis von 15 statt 17 Euro pro Jahr -vieles wird geboten. ARBÖ-Mitglieder-Vorteil: Fragen Sie nach dem kostenlosen Diebstahlpickerl für Ihr Bike! "Nur 16 Prozent der Fahrräder waren bei unseren Stichproben in einem einwandfreien verkehrstauglichen Zustand. Wir wollen das ändern", ist Miletich überzeugt. Vorbeikommen lohnt sich! Alle Infos unter www.arboe-rad.at/radtag.

