Karlheinz Töchterle: CHE-Ranking unterstreicht Erfolgsgeschichte Fachhochschulen

Wissenschaftsminister erfreut über hervorragendes Abschneiden der heimischen Fachhochschulen - bestätigt Weg des weiteren Studienplatz-Ausbaus

Wien (OTS) - "Das jüngst veröffentliche Ranking unterstreicht die Erfolgsgeschichte der heimischen Fachhochschulen", zeigt sich Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle erfreut über das hervorragende Abschneiden im Ranking des deutschen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Unter den mehr als 300 teilnehmenden Hochschulen konnten sich die österreichischen Fachhochschulen beeindruckend positionieren. "Das bestätigt auch, dass wir mit dem weiteren Ausbau der Fachhochschul-Studienplätze richtig liegen", verweist Töchterle auf die aktuell laufende dritte Ausschreibungsrunde. Gesamt werden bis 2015 rund 4.000 zusätzliche Studienplätze an Fachhochschulen geschaffen, der Bund investiert rund 40 Millionen Euro.

"Die Fachhochschulen haben sich in den vergangenen Jahren unbestritten zu einem wertvollen Bestandteil des tertiären Bildungssektors entwickelt", so der Minister. "Sie bieten den Studierenden sehr gute Rahmenbedingungen und sind aufgrund ihres breit gefächerten und praxisnahen Studienangebots sowie der guten Berufsaussichten sehr attraktiv, wie auch die stetig steigenden Studierendenzahlen zeigen", so Töchterle. Er bekräftigt auch den erfolgreichen Brückenschlag Wissenschaft - Wirtschaft: "Gerade kleine und mittlere Unternehmen finden in den Fachhochschulen kompetente Partner für Forschung und Entwicklung."

