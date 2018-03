8. Mai: Mailath eröffnet Fest der Freude

"Lebendiger Beweis für das demokratische Österreich"

Wien (OTS) - "Der 8. Mai ist ein wichtiges, ein zutiefst erfreuliches Datum für Österreich. Es markiert den Sieg der Demokratie über die Diktatur. Zum ersten Mal teilen wir diese Freude an einem der zentralen Orte der Stadt miteinander", so Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny, der in Vertretung des Bürgermeisters Begrüßungsworte sprach.

"Am heutigen Abend freuen wir uns gemeinsam und können mit Recht auch ein wenig stolz sein: Seit 68 Jahren gab es in Europa weitgehend keine Kriege mehr, so wie es zuvor über Generationen der Fall war. Europa ist eine der friedlichsten Regionen der Welt. Die Voraussetzung dafür ist das gemeinsame Bekenntnis zu Friede, Diskurs und Pluralität. Es sind die grundlegenden Gemeinsamkeiten unserer Gesellschaft. Ich finde es großartig, diese heute mit so vielen Menschen feiern zu können. Wir alle stehen hier, unabhängig von Religion, Partei oder Zugehörigkeit", betonte Mailath.

Abschließend bedankte sich Mailath abermals bei den zahlreichen Anwesenden: "Jede und jeder von ihnen ist ein lebendiger Beweis für ein demokratisches, freies Österreich", so Mailath.

