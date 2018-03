ARBÖ: Mobilität ohne Einschränkung - Save the date!

Fahrsicherheitstraining für Menschen mit Körperbehinderung am 8. Juni im Fahrtechnik-Zentrum Ost, Kleinfrauenhaid/Hirm

Wien (OTS) - Am Samstag, 08.Juni 2013 steht das Fahrtechnik-Zentrum Ost in Kleinfrauenhaid/Hirm zwischen 13 und 17 Uhr ganz im Zeichen der Autofahrerinnen und Autofahrer mit Körperbehinderung. "Wir haben über Jahrzehnte hinweg mit dieser Veranstaltung bewiesen, dass Mobilität ohne Einschränkung nicht nur möglich ist, sondern täglich passiert! Wir wollen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Körperbehinderung die Angst vor der Mobilität nehmen und zeigen, welche Wege ihnen heutzutage offen stehen", so ARBÖ-Behindertenberater Roland Hirtl.

Die Teilnahme am Fahrsicherheitstraining ist natürlich kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. "Wir laden alle herzlich ein zu Kommen und das Motto 'Rechtzeitig erkennen - schnell reagieren -richtig agieren' mit uns zu erleben", freut sich Hirtl auf zahlreiche Teilnehmer.

Veranstaltung: ARBÖ-Fahrsicherheitstraining für Menschen mit Behinderung

Datum: 08. Juni 2013

Uhrzeit: 13:00 - 17:00

Ort: Fahrtechnik-Zentrum Ost, Kleinfrauenhaid 16, 7023 Zemendorf-Stöttera

Zu den prominenten Gästen zählt dieses Jahr Reini Sampl, www.rs1.at, Europas einziger Rollifahrer, der auch Fahrtechnik-Trainer ist. Die Sport-Legende ist auch dieses Jahr in guter Gesellschaft, denn auch Paralympic Silbermedaillen-Gewinnerin von London 2012, Doris Mader wird dem Fahrtag bereits zum zweiten Mal beiwohnen.

Ein Programm voller Abwechslung und Action erwartet alle Teilnehmer. Natürlich kommt die Information dabei nicht zu kurz: Für rechtliche Auskünfte stehen Anwälte mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Fahrzeugumbaufirmen BAUMGARTNER, PRUCKNER, REEH und die Fahrschulen MOHAUPT und COLUMBUS zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Menschen mit den unterschiedlichsten Körperbehinderungen mobil zu machen und in den Straßenverkehr zu integrieren. Nicht zuletzt wird die Firma MATZKA mit Handbikes und Rollstühlen dabei sein. "Wir hoffen auf einen sehr sonnigen und warmen Tag, denn dann kann man die aklhoholfreien kalten Cocktails der Firma HAJEKCATERING besonders genießen", ist der ARBÖ-Experte überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ-Behindertenberatung

Roland Hirtl

Telefon +43 1 891 21-218 DW

Telefax +43 1 891 21-236 DW

E-Mail: roland.hirtl @ arboe.at