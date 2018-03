Europatag - Bundeskanzler Faymann: Arbeitslosigkeit in Europa bekämpfen

"Ausbildungsgarantie ist ein wichtiger Schritt" - Zusammenarbeit in Europa forcieren

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat anlässlich des Europatags am 9. Mai die Wichtigkeit des Kampfs gegen die Arbeitslosigkeit in Europa betont. "Beinahe jeder vierte Jugendliche in Europa ist ohne Arbeit. Diese Zahlen sind alarmierend. Es ist Zeit, in Europa konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um nicht eine ganze Generation zu verlieren", sagte der Bundeskanzler dem SPÖ-Pressedienst. Die von der Europäischen Union beschlossenen sechs Milliarden für Jugendbeschäftigung seien ein wichtiger Schritt. "Aber das kann nur der Anfang sein", sagte Faymann. ****

Faymann betonte, dass der Wohlfahrtsstaat vor allem eine europäische Errungenschaft sei. "Es ist Aufgabe der Politik, für Beschäftigung zu sorgen und diese zu sichern", sagte der Bundeskanzler. Gemeinsam mit Deutschland hat Österreich die niedrigste Arbeitslosigkeit der Europäischen Union, auch die Jugendarbeitslosigkeit ist in Österreich mit 7,6 Prozent am niedrigsten, während der EU-Schnitt 23,5 Prozent beträgt. "Wir brauchen gemeinsame europäische Projekte, um die soziale Sicherheit zu gewährleisten. Es kann uns nicht gleichgültig sein, wie es unseren Nachbarn geht."

Es sei wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern Europas die Gewissheit zu geben, dass Europa eine Gemeinschaft sei. "Wenn die Menschen das spüren, dann sind sie auch mit dem Herzen dabei", ist sich Faymann sicher. "Soziale Gerechtigkeit, Fairness, Beschäftigung, ein gerechtes Steuersystem und der Kampf gegen internationalen Steuerbetrug, all dies gehört zusammen, und dafür braucht es in Europa eine noch größere Zusammenarbeit."

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die europäische Einigung die Antwort auf Krieg und Faschismus gewesen. "Nach diesen schrecklichen Jahren haben die Europäerinnen und Europäer das Gemeinsame über das Trennende gestellt. Es ist wichtig, sich dieser historischen Bedeutung stets bewusst zu sein." (Schluss) che/bj

