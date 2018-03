Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 10.5: "Geschäfte im Zeichen der Äskulapnatter - Das Rezept fürs große Geld?"

Wien (OTS) - Für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" beleuchtet Barbara Battisti das Geschäft mit Arzneimitteln - zu hören am Freitag, den 10. Mai um 9.44 Uhr in Ö1.

Apothekerpreise - damit sind im Volksmund überhöhte Preise gemeint. Auch wenn das Standesvertreter vehement dementieren -Apotheken gelten als sehr ertragreiche und privilegierte Branche -sind Apotheken kein Geschäft wie jedes andere: So dürfen in Österreich auch rezeptfreie Medikamente nur in Apotheken verkauft werden, Wettbewerb und Konkurrenz sind eingeschränkt, denn es gilt ein Gebietsschutz - der Abstand zur nächsten Apotheke muss mindestens 500 Meter betragen, und der Konsument kann die Qualität der Ware selbst nicht beurteilen. Dazu kommt, dass es bei rezeptpflichtigen Medikamenten für den Konsumenten keinen Anreiz gibt zu sparen. Doch die Monopolstellung der Apotheken wackelt, am großen Geschäft mit Arzneimitteln wollen auch anderen mitnaschen - zum Beispiel ausländische Internet-Apotheken. Und ab kommendem Jahr muss auch in Österreich laut einer EU-Richtlinie der Arzneimittelversand mit rezeptfrei erhältlichen Medikamenten über Apotheken erlaubt werden, was die Apotheker wenig begeistert. Gleichzeitig weiten die Apotheken ihr Geschäftsfeld aus und bieten auch Gesundheitsprodukte im weitesten Sinn an, bis hin zu Kosmetika. Haben Apotheker noch immer das Rezept fürs große Geld und was kommt auf die Branche zu?

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at