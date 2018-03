Pensionistenverband (PVÖ) stellt Kalkulator für Leistungsberechtigte von Pensionskassen online

Wien (OTS/SK) - Als bisher einzige Pensionskasse hat die VBV einen Online-Kalkulator entwickelt, der den Pensionskassen-Pensionisten eine grobe Abschätzung der Auswirkungen eines Wechsels des Pensionsmodells ermöglicht. Leistungsberechtigte einer Pensionskasse können sich aufgrund der heuer in Kraft getretenen Pensionskassen-Novelle bis 31.10.2013 für einen Wechsel ihres bisherigen Pensionsmodells entscheiden. Innerhalb ihrer Pensionskasse können die Pensionistinnen und Pensionisten in einen niedrigeren Rechnungszins von drei Prozent beziehungsweise in die so genannte Sicherheits-Veranlagungs- und Risikogemeinschaft (VRG) wechseln. ****

Die Sicherheits-VRG ist ein neues Garantieprodukt der Pensionskassen. Oder sie können einen Wechsel in eine betriebliche Kollektivversicherung verlangen. Wird keine Option abgegeben, verbleiben die Leistungsberechtigten in ihrem bisherigen Pensionsmodell. Der Kalkulator ist eigentlich über den Login-Bereich der VBV-Homepage erreichbar und ein exklusives Service für VBV-Kunden.

Jetzt wird eine eigene Version dieses Rechners für alle Pensionskassen-Leistungsberechtigten über die Internet-Seite des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) zugänglich gemacht. "Wir freuen uns über diese Kooperation mit dem Pensionistenverband. Schon beim Internetrechner für das Vorwegsteuermodell hat diese Kooperation gut funktioniert und vielen Pensionskassen-Berechtigten eine gute Entscheidungsgrundlage geboten", sagt Vorstands-Direktor Karl Timmel von der VBV-Pensionskasse.

Eine Absenkung des Rechnungszinses bringt in Zukunft geringere Schwankungen bei der Pension, der Wechsel in die Sicherheits-VRG beziehungsweise betriebliche Kollektivversicherung die Sicherheit einer Garantie. Allerdings ist das mit einer teilweisen deutlichen Kürzung der Pensionshöhe unmittelbar nach dem Wechsel verbunden.

"Daher geben wir keine Empfehlungen, sondern wir wollen unsere Pensionistinnen und Pensionisten informieren und eine grobe Abschätzung über die Auswirkungen einer solchen möglichen Entscheidung geben", sagt der Pensionskassen-Sprecher des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), Franz H. Schön. "Der Rechner ist auch nur ein grober Richtwert, jeder muss die Entscheidung für sich treffen und bei Interesse entsprechende Angebote einholen", fügt Schön hinzu.

"Der Pensionistenverband setzt sich schon seit mehreren Jahren für die Interessen der rund 70.000 Pensionskassen-Pensionistinnen und -Pensionisten ein und ist die einzige Seniorenorganisation, die diesem Thema auch im Internet (www.pvoe.at) einen entsprechenden Stellenwert einräumt. Im Menüpunkt "Betriebspensionen" sind dazu aktuelle und umfassende Informationen abrufbar. "Der Pensionistenverband freut sich über die Fortsetzung und Intensivierung der Kooperation mit der VBV und setzt weiterhin auf die Information und Beratung der Pensionskassen-Pensionistinnen und -Pensionisten", sagt Schön. (Schluss) che/sn

