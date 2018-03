Mold: Finger weg von unserer Saatgut-Vielfalt

VPNÖ-Antrag gegen die aktuellen EU-Pläne bei der Neuregelung des Saatgutrechts

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Finger weg von unserer Saatgut-Vielfalt. Daher haben wir heute einen Antrag zur Absicherung der biologischen Vielfalt bei der Neuregelung des Saatgutrechts eingebracht. Einerseits soll sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die biologische Vielfalt und der Erhalt seltener und alter Sorten berücksichtigt werden, andererseits soll der Bundesrat bei Zustellung des offiziellen Rechtsvorschlags der Europäischen Kommission eine Subsidiaritätsrüge einbringen", erklärt VP-Landtagsabgeordneter Franz Mold.

"Seit dem Jahr 2008 wird eine umfassende Überarbeitung des Europäischen Saat- und Pflanzgutrechts vorbereitet. Schon im Vorfeld gab es rund um diese geplante Harmonisierung eine breite öffentliche Debatte. Insbesondere die Frage, ob künftig seltene und alte Sorten einem Zulassungsverfahren unterzogen werden müssen, hat in diesem Zusammenhang zu massiven Bedenken geführt. Zwar sieht ein veränderter Entwurf eine leichte Lockerung des Verfahrens vor, doch es steht weiterhin die Befürchtung im Raum, dass die genetische Vielfalt und damit die Biodiversität in Wäldern, Wiesen und Feldern gefährdet sind. Denn bisher wurde nur kommerzielles Saatgut von den einschlägigen Regelungen erfasst", informiert Mold.

"In Österreich werden hunderte alte Sorten angebaut und vermarktet. Diese passen sich den örtlichen und regionalen Gegebenheiten an und entwickeln daher eine natürliche genetische Vielfalt. Aufgrund dieser natürlich entstandenen Variationen sind alte Sorten widerstandsfähig gegenüber Umweltbedingungen wie Klimaveränderungen oder Schädlingen und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Ernte. Die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft zu erhalten trägt wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarproduktion und des ländlichen Raumes bei", hält der VP-Landtagsabgeordnete fest.

"Deshalb ist seitens der Bundesregierung sicherzustellen, dass es zu keiner Schlechterstellung für alte und seltene Sorten kommt. Außerdem besteht auch für den Bundesrat die Möglichkeit eine Subsidiaritätsrüge in dieser Frage einzubringen. Denn es ist offensichtlich, dass die bisherigen Regelungen des Saatgutrechts in Österreich die notwendige Balance zwischen industrieller Produktion und dem Erhalt der Saatgutvielfalt auf regionaler und lokaler Ebene effizient gestalten und wahren konnte und zu einem hohen Qualitätsstandard geführt haben, der durch die zusätzlich von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zu keiner unmittelbaren Verbesserung führen würde", erklärt VP-Mold.

"Mit unserem Antrag, der in der kommenden Sitzung des NÖ Landtags beschlossen werden soll, fordern wir zunächst die Bundesregierung und in weiterer Folge den Bundesrat auf, für den Erhalt unserer Saatgut-Vielfalt einzutreten", so VP-LAbg. Mold.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Tel.: 02742/9020 DW 140

www.vpnoe.at