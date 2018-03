Leben wie ein Star im "The Mark"

(PRN) - -- Das Hotel mit seinen eleganten Suiten und den eleganten Residenzen ist mehr als nur ein Höhepunkt in New York City

New York (ots/PRNewswire) - Im The Mark, der exklusivsten Hotel- und Residenzanlage in New York City, fand gestern Abend ein rauschendes Fest statt. Das Hotel war Gastgeber der elegantesten Veranstaltung des Jahres: der "Costume Institute Gala at the Met", auch als "Met Gala" bekannt. Stars wie Jennifer Lopez, Anna Wintour, Carine Roitfeld, Sienna Miller, Katie Holmes und Rosie Huntington-Whiteley konnte man gestern durch die bekannte, von Jacques Grange entworfene Hotellobby aus schwarzem und weißem Marmor stolzieren sehen.

The Mark befindet sich einem von Manhattans prestigereichsten Vierteln zwischen der 77. Straße und der Madison Avenue in der Upper East Side, in dessen Hotel und Residenzen die Trendsetter absteigen. Designer Jacques Grange, der auch schon für Stars wie Yves St. Laurent und Prinzessin Caroline tätig war, hat die Innenräume des The Mark entworfen. Sein Stil lässt sowohl die öffentlichen Räume als auch die Residenzen in edlem Glanz erstrahlen. Die ästhetische Verwandlung hat aus The Mark ein legendäres Gebäude und Wahrzeichen gemacht, dessen öffentliche Räume ebenso gefeiert sind wie das Interieur der privaten Räumlichkeiten.

Das Hotel wurde von renommierten Verbraucher- und Design-Publikationen auf der ganzen Welt ausgezeichnet und ist nach wie vor ein lebendiger Anziehungspunkt. Elegante Gäste und Bewohner genießen das Fünf-Sterne-Abendessen im "The Mark Restaurant and Bar", wo ein üppiges Menü serviert wird, das von dem preisgekrönten Küchenchef Jean-Georges Vongerichten speziell kreiert wurde, und sie lassen sich im Frederic Fekkai-Salon, einem der renommiertesten Namen im Bereich Beauty und Hairstyling, verwöhnen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten und Dienstleistungen zählen das hochmoderne Punch Fitness-Center im The Mark, ein exklusiver Service zur Schuhreinigung und ein Butler-Service der französischen Schuhmarke John Lobb sowie ein exklusiver Duft des Pariser Parfümeurs Frederic Malle.

The Mark beherbergt außerdem eines der aufwändigsten Penthouses in New York City: die 10.000 Quadratfuß große Maisonette-Wohnung mit privater Dachterrasse und 26 Fuß hohen Decken mit einer unter Denkmalschutz stehenden Kuppel steht zum Preis von 60 Millionen USD zum Verkauf. Auch fünf Residenzen mit zwei bis fünf Zimmern sind erhältlich.



