Bundeskanzler Faymann zum Tag der Befreiung: Europa hat mit dem Friedensprojekt Europäische Union die richtigen Konsequenzen gezogen

Wiener Symphoniker und Mauthausen Komitee Österreich luden zum "Fest der Freude" auf dem Wiener Heldenplatz

Wien (OTS/SK) - Der 8. Mai 1945 markiert den Tag der bedingungslosen Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes und der Befreiung Europas von Krieg und Terror durch die alliierten Truppen. Aus diesem Grund veranstalteten die Wiener Symphoniker und das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) heute, Mittwoch, das "Fest der Freude" mit einem großen Festkonzert bei freiem Eintritt auf dem symbolträchtigen Wiener Heldenplatz. "Europa hat aus der Tragödie des Nationalsozialismus und des 2. Weltkriegs gelernt und mit dem Friedensprojekt Europäische Union die richtigen Konsequenzen für ein friedliches Zusammenleben gezogen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann in seiner Ansprache. ****

Auch betonte Faymann die Mitverantwortung Österreichs an NS-Verbrechen und würdigte die Rolle jener, die im Faschismus Widerstand geleistet haben. Hetze, Rassenwahn und Hass haben zur Katastrophe geführt. "Solidarität und Gemeinsamkeit sind die richtige Antwort und die Grundpfeiler eines friedlichen Europas", bekräftigte Faymann. Die europäische Integration muss weiter vorangetrieben werden und ewiggestrigen Parolen, die auch heute noch gegen unschuldige Menschen gerichtet sind, eine klare Absage erteilt werden, so der Kanzler und zeigte sich stolz, dass so viele Menschen den Tag der Befreiung als Tag der Freude empfinden.

Das "Fest der Freude" fand sowohl als Feier des Tages der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft statt, als auch zum Gedenken an jene Millionen Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Es wurde aller, die den Kampf gegen das nationalsozialistische Regime mit ihrem Leben bezahlt haben, gedacht.

Moderiert wurde das "Fest der Freude" von der Schauspielerin Katharina Stemberger. Eine Rede der Zeitzeugin Käthe Sasso und weitere Ansprachen unter anderen von Vize-Kanzler Michael Spindelegger, Wiens Vize-Bürgermeisterin Maria Vassilakou, Wieners Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und des MKÖ-Vorsitzenden Willi Mernyi rundeten Konzert und Festakt ab. (Schluss) mis

