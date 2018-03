Bundeskanzler Faymann: Nicht Hetze, sondern Solidarität muss Oberhand in Europa gewinnen

Fest der Freude am Heldenplatz zum Gedenken an die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus

Wien (OTS) - "Als Bundeskanzler bin ich sehr stolz darauf, dass so viele Menschen heute am Heldenplatz sind und dass endlich Demokraten, die diesen Tag tatsächlich als Tag der Befreiung bezeichnen, hier hergekommen sind", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, in seiner Rede beim Fest der Freude am Wiener Heldenplatz. Das Fest wurde vom Mauthausen Komitee zur Erinnerung an den Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der NS-Herrschaft ausgerichtet.

"Dank der Alliierten und der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, der Menschen, die sich dem Faschismus und seiner Unmenschlichkeit entgegengestellt und ihm ein Ende bereitet haben, leben wir nun in Frieden und Freiheit", betonte der Kanzler. "Wir aber haben die Verantwortung, auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Ich bin überzeugt, dass die Europäische Union und damit ein Miteinander in Europa die richtige Antwort auf die Gräuel des Zweiten Weltkrieges war und ist. Ein Europa, in dem nicht die Hetze, sondern das Menschliche und das Solidarische die Oberhand gewinnen muss. Ein Europa, in dem wir aufstehen, wenn Neofaschisten und Rechte wieder einmal Unschuldige zu Sündenböcken machen. Diese ewig gestrigen Parolen haben in einem gemeinsamen Europa, in Österreich und in Wien nichts verloren. Deshalb müssen wir öfter dagegen aufstehen, denn wir sind mehr. Denn es ist uns nicht gleichgültig, wie sich unser Land weiter entwickelt", so Faymann.

"Wer in Österreich gegen die Demokratie oder gegen Unschuldige hetzt, hat mit unserem Widerstand zu rechnen. Wir stehen für ein friedliches und gemeinsames Europa", schloss der Bundeskanzler.

Beim abendlichen Fest sprachen neben dem Bundeskanzler auch Vizekanzler Michael Spindelegger, Andreas Maillath-Pokorny in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Michael Häupl, Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, Widerstandskämpferin und KZ-Überlebende Käthe Sasso und der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees Willi Mernyi. Die Wiener Symphoniker unter Dirigent Bertrand de Billy und mit Sopranistin Julia Novikova gaben ein Gratiskonzert vor tausenden Besuchern am Heldenplatz.

Fotos von dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

