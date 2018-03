Ethan Youderian neuer Chief Investment Officer bei Performance Trust Investment Advisors (PTIA)

Chicago (ots/PRNewswire) - Ethan Youderian, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der alternativen Investment-Branche verfügt, ist, wie das Unternehmen heute bekannt gab, zum neuen Performance Chief Investment Officer von Trust Investment Advisors, LLC (PTIA) ernannt worden.

Youderian wird für das Management der Investitionstätigkeiten von PTIA und die Risikoüberwachung sowie für neue Anlageprodukte und die Strategieentwicklung verantwortlich sein. PTIA verwaltet derzeit ein Nettovermögen in Höhe von über 980 Millionen USD (Stand: 31. März 2013).

Youderians Karriere im Bereich Finanzdienstleistungen begann 1994 bei der Citadel Investment Group, LLC mit Sitz in Chicago. Während seiner Tätigkeit bei Citadel wurde er zum Managing Director und Senior Portfolio Manager ernannt und war für die nordamerikanischen Wandelanleihen im Wert von mehreren Milliarden USD des Unternehmens verantwortlich. 2005 fing er bei einem Startup-Unternehmen in Chicago als Executive Vice President an und wurde schließlich Mitglied des Verwaltungsrats. Ab 2009 war Youderian als Portfolio Manager und Stratege bei einem Eigenhandelsunternehmen in Lake Forest, Illinois, tätig, wo er für komplexe Strategien mit Unternehmensanleihen, Swaps, Derivaten, Währungen, Aktien und Staatsanleihen verantwortlich war. Seit 2006 ist Ethan Youderian außerdem als freiwilliger Berater für den 700 Millionen schweren Stiftungsfonds der Jewish Federation of Metropolitan Chicago tätig.

Youderian hat einen MBA-Abschluss von der Booth School of Business der Universität von Chicago und einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften von der Wharton School der University of Pennsylvania.

Doug Rothschild, Präsident von PTIA, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass jemand mit einer so umfassenden Erfahrung und einer Laufbahn, wie Ethan sie vorweisen kann, zu PTIA kommt. Ethan bringt seine umfangreiche Erfahrung im Bereich von Kreditinvestitionen in unser Team, die sicherlich dazu beitragen werden, unser bestehendes Angebot für festverzinsliche Wertpapiere optimal zu nutzen und zu erweitern."

INFORMATIONEN ZU PERFORMANCE TRUST INVESTMENT ADVISORS Performance Trust Investment Advisors, LLC ist eine schnell wachsende Wertpapierfirma mit Sitz in Chicago, die sich auf den Markt für Kredite und festverzinsliche Wertpapiere spezialisiert hat. PTIA versucht, Renditen mit geringer Korrelation auf komplexen Märkten zu generieren, wo Preisineffizienzen monetarisiert werden können. PTIA verwaltet rund 980 Millionen USD (Vermögenswerte Stand 31. März 2013) an institutionellen und individuellen Vermögenswerten über mehrere gepoolte Investmentvehikel, Investmentfonds und separat verwaltete Konten.

