Darabos zu Rettungsgassen-Kontrolle: Auch Vorwürfe von Rauch gehen ins Leere

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos stellt noch einmal klar, dass Verkehrsministerium und ASFINAG am 23. April mit dem Datenschutzrat die Eckpunkte der geplanten Novelle zur Rettungsgassen-Kontrolle erörtert haben. Verkehrsministerin Doris Bures hat darauf vergangene Woche am Donnerstag in einer Pressekonferenz Bezug genommen. Die APA sowie praktisch alle Tageszeitungen und der ORF haben vollkommen korrekt darüber berichtet mit: "Bures rechnet mit grünem Licht von Datenschutzrat und -kommission." Darabos weist die Vorwürfe vom ÖVP-Generalsekretär am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst scharf zurück: "Die wilden Rundumschläge der ÖVP gehen vollkommen ins Leere." Er erwartet sich jetzt von der ÖVP, dass sie ihre parteipolitisch motivierte Blockade aufgibt und man die Begutachtung starten kann. **** (Schluss) bj

