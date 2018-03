RotePfote Travel Award für drei junge WissenschafterInnen der Komparativen Medizin

Wien (OTS) - Am 7. Mai 2013 wurde am Campus der Vetmeduni Vienna ein neues Forschungslabor eröffnet, in dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Erkrankungen von Mensch und Tier erforscht werden sollen. Unter der Leitung von Univ.Prof. Dr. Erika Jensen-Jarolim widmet sich das Forschungslabor in Zukunft der vergleichenden Medizin von Mensch und Tier mit dem Ziel, die Entwicklung von Arzneimitteln für menschliche und tierische Patienten zu beschleunigen. Bei der feierlichen Eröffnung wurden zudem vom Verein Rote Pfote-Krebsforschung für das Tier - drei Preise an junge WissenschafterInnen vergeben.

Der Verein Rote Pfote - Krebsforschung für das Tier, der seit 2013 seinen Sitz an der Vetmeduni Vienna hat, vergab mit Unterstützung der Firma Royal Canin drei Travel Awards für die NachwuchswissenschafterInnen Judit Fazekas, Bettina Huber und Abhishek Aggarwal (alle drei MedUni Wien). Mit dem Preisgeld soll die Teilnahme der Forschenden an internationalen Konferenzen unterstützt werden.

Das Messerli Forschungsinstitut repräsentiert ein Kooperationsprojekt zwischen Veterinärmedizinischen Universität Wien, Medizinischer Universität Wien und Universität Wien, und wurde 2012 durch die Unterstützung der Schweizerischen Messerli-Stiftung initiiert und gegründet. Die Forschungsergebnisse des Instituts sollen in Zukunft dazu beitragen, den Umgang mit Tieren auf einer wissenschaftlichen Basis stetig zu verbessern.

