Einladung zur Pressekonferenz: "Aktuelle Studie belegt: Impfung im Kindesalter beugt Krebserkrankungen vor"

Am Dienstag, 14. Mai 2013, 10:30 Uhr, Seminarraum 2, 3. OG, KH der Barmherzigen Schwestern (Seilerstätte 4, 4010 Linz)

Wien (OTS) - Eine neue Studie unter der Leitung von Prim. Univ.-Doz. Dr. Josef Oswald in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck bringt bahnbrechende Ergebnisse zu Tage: bereits Kinder tragen das Hochrisikovirus HPV 16 und 18 in sich, das für die Entstehung verschiedenster Tumore im Erwachsenenalter verantwortlich ist. Die Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV) erfolgt wie bei HIV (Aids) bei der Geburt bzw. durch Geschlechtsverkehr, wobei Männer als die primären Überträger des Virus zählen. Während HPV früher hauptsächlich mit der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs in Verbindung gebracht wurde, führen veränderte Sexualpraktiken zu einem signifikanten Anstieg weiterer Krebsarten wie z.B. Kopf-Hals-, Genital- und Analtumoren. Einen wirksamen Schutz bietet die Impfung ab dem Kindesalter, allerdings bildet Österreich bei der Durchimpfungsrate EU-weit das Schlusslicht. Im Zuge des Pressegesprächs möchten wir Ihnen die Ergebnisse der Studie präsentieren, nähere Informationen zur Impfung liefern und Ihnen aufzeigen, welche Tumorarten aufgrund von HPV-Infektionen stark ansteigen und wie ergänzend zur Impfung vorgebeugt werden kann.

Ihre Gesprächspartner:

Prim. Univ.-Doz. Dr. Josef Oswald - Leiter der Abteilung für Kinderurologie

Prim. Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler - Leiter der Abteilung für Gynäkologie

Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Burian - Leiter der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen

