Rauch zu Rettungsgasse: SPÖ-Irreführung der Bevölkerung inakzeptabel

Sofortige Richtigstellung durch Bures gefordert: Wurde der Entwurf des BMVIT zur Rettungsgasse vom Datenschutzrat abgesegnet oder nicht?

Wien, 8. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Hat Verkehrsministerin Doris Bures die Unwahrheit gesagt?", fragt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts der Farce rund um den Entwurf des BMVIT zu einer Videoüberwachung der Rettungsgassen. Denn eins ist klar, so Rauch:

"Es wäre unehrlich, wenn die Verkehrsministerin behauptet, dass der Datenschutzrat seine Zustimmung zum vorgelegten Entwurf gegeben

hat, obwohl das nicht der Fall ist", so Rauch zu einem entsprechenden Bericht des heutigen "Kurier". Denn wie Gabriele Tamandl, Mitglied im Datenschutzrat nun aufgezeigt hat, hat der Datenschutzrat keine Zustimmung zum Entwurf gegeben. Der zweite Entwurf von Verkehrsministerin Bures wurde in Wahrheit noch nicht einmal vom Datenschutzrat behandelt. "Die Verkehrsministerin ist aufgefordert, diese Irreführung unverzüglich richtig zu stellen", fordert der ÖVP-General. Rauch: "Der Datenschutzrat hat die Aufgabe, den Datenschutz in Österreich zu wahren. Frau Bures sei ins Stammbuch geschrieben, dass sie den Datenschutzrat nicht für ihre zweifelhaften politischen Anliegen missbrauchen kann." ****

"Dass Klubobmann Cap nun behauptet, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner müsse der Bures-Videoüberwachung zustimmen, damit sie der Datenschutzrat prüfen könne, ist ein weiterer Gipfel der Absurdität. Der Datenschutzrat wird die Bures-Novelle prüfen und das haben wir allein der Initiative der Innenministerin zu verdanken. Herr Cap, Irreführung der Bevölkerung ist keine Lösung und für Wahlkampftöne bleibt Ihnen im September noch genügend Zeit. Die Innenministerin hat die Arbeit der Verkehrsministerin erledigt

- das mag für die SPÖ peinlich sein. Im Sinne des Datenschutzes und im Sinne der Freiheitsrechte der Bürger sind die Befindlichkeiten der SPÖ aber zweitrangig."

