AVISO: Ausstellung von Jacob Dahlgren in der AK Beratungshalle

Die Ästhetik von Dübeln, Schleifpapier und Meterstäben

Wien (OTS) - Die Sommerausstellung in der AK Beratungshalle wird vom schwedischen Künstler Jacob Dahlgren gestaltet. Dahlgren (geb. 1970 in Stockholm) beschäftigt sich in seiner Arbeit mit den Formen malerischer und skulpturaler Abstraktion im Alltäglichen und Konkreten. Seine Werke waren unter anderen schon im PS1 Contemporary Art Center des MoMA in New York und bei Turner Contemporary in Margate, Großbritannien zu sehen.

Das Werkzeug, das Dahlgren als Material für seine Installation WORK AS METHOD in der Arbeiterkammer Wien verwendet, findet in der Arbeitswelt und gleichermaßen in der Kunstproduktion seinen Nutzen. Aus alltäglichen Gegenständen wie Dübeln, Schleifpapier, Bleistiften, Meterstäben oder Holzsägen arrangiert er geometrische Felder, die den Betrachter in ihrer Ästhetik in ihren Bann ziehen, aber auch die ideologischen Vorstellungen und industriellen Produktionsbedingungen, die der künstlerischen Forderung nach Abstraktion zugrunde liegen, hinterfragen.

Eröffnung mit Rudi Kaske, AK Präsident Jacob Dahlgren, Künstler 16. Mai 2013, 18 Uhr AK Wien Erdgeschoss, Beratungshalle 1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Wir würden uns freuen, Sie bei der Eröffnung begrüßen zu dürfen.

Mehr Information: kultur.arbeiterkammer.at

www.jacobdahlgren.com

