Europatag 2013: Wie Europa gelingt - eine Familienaufstellung

Wien (OTS) - Anlässlich des Europatages am 09. Mai gastierte am Dienstagabend Katja Hensels und ihr Team mit dem Stück "Wie Europa gelingt - eine Familienaufstellung" im Wiener Schauspielhaus. Eingeladen zu diesem unterhaltsamen Abend haben die Vertretung der Europäischen Kommission und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Bei vollem Haus stellte die Theatergruppe nach dem Vorbild der psychotherapeutischen Methode der "Familienaufstellung" die Europäische Familie schauspielerisch dar. Und da gab es einiges Offensichtliches und weniger Offensichtliches aufzuarbeiten, denn in der Familie brodelt es gewaltig: EURO Krise, Idenditätsprobleme, Minderwertigkeitsgefühle, und jede Menge unbewältigter Geschichte und Geschichten. All das griff die "Familientherapeutin" Katja Hensel auf, um exemplarisch mit sieben "Mitgliedsstaaten" an den Blockaden, Ressentiments und historischen Wunden zu arbeiten. Die heikle und unterhaltsame Operation am Herzen Europas gelang schließlich und es setzte sich die Erkenntnis durch, dass Europa nur durch engeres Zusammenrücken und mit Blick in die Zukunft voran kommen wird.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4105

