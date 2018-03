StS Kurz lud zu Europäischer Integrationskonferenz in Wien: Neuer Zugang "Integration durch Leistung" soll europaweit greifen

Internationale EU-Konferenz zu Zuwanderung und Integration in Wien

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Europe on the move - Participation and Integration of EU-citizens" lud Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz am 7. und 8. Mai 2013 Expertinnen und Experten aus allen EU-Ländern sowie aus der Schweiz und Norwegen zu einer Europäischen Integrationskonferenz nach Wien. An der Konferenz nahmen u.a. der polnische Staatssekretär im Arbeits- und Sozialministerium, Jacek Mecina, der Direktor der europäischen Grundrechte-Agentur, Morten Kjaerum, sowie die Leiterin des kroatischen Staatsamts für Auslandskroaten, Daria Krsticevic, teil.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Themenkomplexe Integration von Anfang an, die Rolle von Unternehmen im Integrationsprozess sowie die Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen von EU-Bürgern. Dabei wurden Best-Practice-Modelle erarbeitet, die EU-Bürger bei der umfassenden Teilhabe in der jeweiligen Aufnahmegesellschaft unterstützen können.

"Österreich ist ein gutes Beispiel, wie wichtig das Thema Integration in den vergangenen Jahren geworden ist", sagte Integrationsstaatssekretär Kurz. Die Struktur der Zuwanderung nach Österreich habe sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert: Der Anteil der ausländischen Bevölkerung lag in den frühen 60er-Jahren bei nahezu null Prozent. Erst gegen Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre stieg dieser Anteil, als Gastarbeiter vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei nach Österreich kamen, um hier Teil des rasanten Wirtschaftswachstums zu sein. Der Anteil stieg dann weiter, als diese Gastarbeiter - entgegen den ursprünglichen Plänen - in Österreich eine neue Heimat fanden und ihre Familien nachholten.

"Migration und Integration sind die Zukunftsthemen für Europa. Ohne qualifizierte Zuwanderung bzw. einer besseren Förderung des bereits im Inland vorhandenen Arbeitskräftepotenzials wird der wachsende Fachkräftemangel nicht zu bekämpfen sein", betonte Renate Römer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Rahmen der Expertenkonferenz im "Haus der Wirtschaft".

Dazu sei ein Bündel von Maßnahmen im In- und Ausland notwendig. Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, die auch auf Initiative der WKÖ entwickelt wurde, sei ein erster wichtiger Schritt gelungen. "Die Wirtschaftskammer ist bereits seit einigen Jahren im Bereich Migration und Integration sehr aktiv", erläuterte Römer und verwies auf das erfolgreiche Programm Mentoring für MigrantInnen sowie auf die Rekrutierungsinitiative der Wirtschaftskammerorganisation in Spanien. Dabei unterstützt die Außenwirtschaft Austria österreichische Unternehmen bei der Rekrutierung von Arbeitskräften im High-Level-Bereich.

Zudem verstärkt die WKÖ ihre Informationspolitik über das Portal advantageaustria.org/migration, das in 28 Sprachen potentielle Zuwanderer über den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich sowie Zuwanderungsmöglichkeiten informiert.

"Österreich hat es lange Zeit schlichtweg verabsäumt, Rahmenbedingungen zu schaffen, um diesen Menschen gleiche Chancen zu ermöglichen", betonte Kurz. "Erst in jüngeren Jahren sind wir uns den Herausforderungen bewusst geworden." Während vor allen auf lokaler Ebene viele Initiativen entstanden, konnten auf Bundesebene erst recht spät Strukturen geschaffen werden, um Menschen mit Migrationshintergrund bestmöglich in unsere Gesellschaft einzubinden. Diese nationalen Bemühungen führten schließlich zur Einrichtung eines Staatssekretariats für Integration vor ziemlich genau zwei Jahren.

"Seitdem war und ist es unser vorrangigstes Ziel, eine oftmals emotional geführte Debatte zu versachlichen, Fakten sprechen zu lassen und Vorurteile zu entkräften", sagte Kurz. "Uns geht es darum, die Leistung von Zuwanderern anzuerkennen und um ein klares Bekenntnis, dass Zuwanderung einen Mehrwert für unsere Gesellschaft darstellt." Darüber hinaus gehe es aber auch darum, Leistung einzufordern. Die Politik könne nur bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, um Chancengleichheit sicherzustellen - die Politik könne jedoch nicht jeden Zuwanderer an der Hand nehmen und ihn aus der Eigenverantwortung entbinden. "Dies wäre nicht nur eine Bevormundung, sondern entspricht auch nicht einer modernen, solidarischen Gesellschaft", betonte Kurz.

Ein neuer Aspekt der Integrationsdebatte ist, dass der Großteil der Zuwanderer in Österreich mittlerweile aus dem EU-Raum stammt. Die größte Zuwanderungsgruppe stellen in Österreich mittlerweile Deutsche dar. Vergangenes Jahr stammten bereits über 50 Prozent der Neu-Zuwanderer aus einem anderen EU-Staat. "Angesichts dieser Entwicklungen ist es nur logisch, dass wir auch unsere Integrationsstrategien anpassen müssen", sagte Kurz.

EU-Bürger sind vielfach mobiler als Drittstaatsangehörige. Die Zeit, Sprache und Leute kennenzulernen, ist somit kürzer. "Dennoch muss es unsere Aufgabe sein, allen Menschen, die in Österreich - egal wie lange - leben wollen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man an der Gesellschaft teilnehmen kann, wie man die Sprache lernen oder wie man einen Beitrag leisten kann. Dies fördert letztlich nicht nur die Mobilität, sondern trägt zur europäischen Integration und zur Völkerverständigung an sich bei", betonte Kurz.

