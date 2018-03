Kirchgatterer an Grosz: Rechtsextremismus ist eine reale Bedrohung der Menschenrechte

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus müssen Gegenstand des Menschenrechtsausschusses sein

Wien (OTS/SK) - "Rechtsextremismus ist eine reale Bedrohung der Menschenrechte und muss Gegenstand im Menschenrechtsausschuss sein", stellte der SPÖ-Sprecher für Menschenrechte Franz Kirchgatterer in Richtung des BZÖ-Abgeordneten Gerald Grosz heute, Mittwoch, am Rande des Ausschusses klar. Grosz hatte zuvor bestritten, dass die Erkundigungen über die Zunahme rechtsextremer Straftaten in Oberösterreich durch SPÖ-Abgeordneten Harry Buchmayr im Menschrechtsausschuss behandelt werden können, da sie nichts mit Menschenrechten zu tun hätten. "Diese Auffassung ist völlig unnachvollziehbar", erklärte Kirchgatterer gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Durch das Ansteigen rechtsextrem motivierter Straftaten werden Leib und Leben von Menschen bedroht. Das Auftreten gegen rechtsextreme Handlungen sei daher eine zentrale Aufgabe zur Wahrung der Menschenrechte. "Rechtsextremismus ist die Antithese der Menschenrechte und es ist notwendig, die Gefahren von rechts zu kennen, um gezielt Strategien und Maßnahmen dagegen zu setzen. Der Menschenrechtsausschuss ist der geeignete Ort, um die Rechte aller Menschen gegen Rechtsextremismus und Hassverbrechen zu schützen", sagte Kirchgatterer. (Schluss) mb/ph/mp

