Outokumpu implementiert in seinem Walzwerk im schwedischen Avesta die Supply-Chain-Optimierungsplattform von Quintiq

S'-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Der Weltmarktführer für Edelstahlprodukte vertraut auch weiterhin auf die Lösungen von Quintiq zur Kosteneinsparung und Verbesserung der Produktionsprozesse.

Quintiq, Marktführer im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung, gab heute die Implementierung seiner Plattform im Werk Outokumpu Stainless AB

in

Avesta, Schweden bekannt, wo diese die Ablaufplanung in den Kaltflussprozessen unterstützen wird. Das Projekt wird voraussichtlich Ende 2013 abgeschlossen. Bereits sofort nach Abschluss der Implementierungsphase wird der Kaltflussbereich von Outokumpu, in dem Edelstahl-Coils und -Bleche hergestellt werden, von den zahlreichen Vorteilen profitieren.

Outokumpu ist der grösste Edelstahlproduzent der Welt und das Werk in Avesta beherbergt sämtliche Kaltflussprozesse, unter anderem Glüh-, Beiz- und Kaltwalzanlagen. Um der ständig steigenden Nachfrage nach besseren Produkteigenschaften und engeren Fertigungstoleranzen nachzukommen, wandte man sich auf der Suche nach einer Lösung zur Optimierung von Outokumpus komplexen Planungsproblemen in der Fertigung an Quintiq. Im Zuge einer dreitägigen Demonstration, in der die schwierigsten Planungsprobleme des Werks im Kaltflussbereich behandelt wurden, konnte das Quintiq-Team die überzeugenden Vorteile seiner Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösung veranschaulichen und zeigen, wie die Optimierung die Transparenz in den Supply-Chain-Prozessen verbessert.

Neben der Minimierung des Anteils an Produktnachbearbeitungen und den Kosteneinsparungen im Herstellungsprozess wird die Quintiq-Plattform für Outokumpu auch eine Reduzierung der Durchlaufzeiten und geringere Bestandsmengen ermöglichen. Die geringeren Durchlaufzeiten werden sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirken und geringere Bestandsmengen werden positive Auswirkungen auf die Kapitalkosten haben.

"Wir haben schon aus vorherigen Projekten Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Quintiq. Die Mitarbeiter sind äusserst kompetent und sie arbeiten nach einer zuverlässigen Methodik, die das Erreichen der Projektziele sicherstellt", erklärt Gunnar Meller, Outokumpu Vice President der Supply-Chain für Spezial-Coils. "Wir möchten die Software dazu nutzen, eine Plattform aufzubauen, die eine dauerhafte Verbesserung unserer Lieferperformance ermöglicht."

"Dies ist nun schon das vierte Projekt, das wir bei Outokumpu durchführen", erklärt Francois Eijgelshoven, Vice President der Region EMEA bei Quintiq. "Die Plattformen von Quintiq sind genau das Richtige für die komplexen Fertigungsprozesse in der Stahlbranche. Outokumpu erkennt die Geschäftsvorteile, die eine Optimierung der Supply-Chain für das Unternehmen bedeutet, und wir freuen uns, dass wir nun die Möglichkeit haben, diese erfolgreiche Beziehung auch in Zukunft fortzusetzen."

Über Quintiq

Mithilfe der revolutionären Plattform für Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) können Unternehmen die Effektivität in jeder Phase der Lieferkette erhöhen. Die Plattform ermöglicht eine ganzheitliche Planung und Optimierung von Personal, Ressourcen und Prozessen in einem einzigen Planungsumfeld über alle Planungshorizonte hinweg. Viele der weltweit grössten und erfolgreichsten Unternehmen verlassen sich auf Quintiq, um ihre Unternehmensziele zu erreichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und neue Einkommensquellen zu eröffnen.

Quintiq wurde im Jahr 1997 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Unternehmen mit dualem Hauptsitz in den Niederlanden und den USA, einem allgemeinen Entwicklungszentrum in Malaysia sowie weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Quintiq-Software wird weltweit bereits an mehr als 500 Standorten in über 78 Ländern eingesetzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Xing,

LinkedIn

und YouTube.



