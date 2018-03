Cap zu Rettungsgassen-Kontrolle: Vorwürfe von VP-Tamandl zielen völlig ins Leere

Appell an ÖVP, Rettungsgassen-Kontrolle nicht länger zu blockieren

Wien (OTS/SK) - "Die Vorwürfe von VP-Abgeordneter Tamandl im Zusammenhang mit der geplanten Novelle zur Rettungsgassen-Kontrolle gehen für SPÖ-Klubobmann Josef Cap "vollkommen an der Realität vorbei" und "haben offensichtlich nur das Ziel, die parteipolitisch motivierte Blockade der Novelle zu rechtfertigen". Cap führt aus:

"Nicht nur das Innenministerium war monatelang in die Erarbeitung des Entwurfs eingebunden, sondern auch namhafte Verfassungsexperten. Und auch in der letzten Sitzung des Datenschutzrates am 23. April haben VertreterInnen des BMVITS und der ASFINAG die Eckpunkte der Novelle präsentiert". Verkehrsministerin Bures habe außerdem mehrfach versichert, dass der Datenschutzrat selbstverständlich in den Begutachtungsprozess der nun fertigen Novelle eingebunden werde. Leider verhindere die ÖVP nun, dass die Novelle in Begutachtung geschickt werden kann. ****

Cap appelliert daher an Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, das Gesetz zur Kontrolle der Rettungsgasse nicht länger zu blockieren:

"Wenn die Novelle, die die Verkehrsministerin Bures vorgelegt hat, endlich in Begutachtung gehen könnte, dann hätte der Datenschutzrat noch einmal die Möglichkeit, sie eingehend zu prüfen. Leider verweigert die Innenministerin aus parteipolitischen Gründen ihr Einverständnis dazu." Verkehrsministerin Bures habe bei der Erarbeitung des Gesetzes einen korrekten Weg unter Einbindung von Verfassungsexperten und unter Wahrung strenger datenschutzrechtlicher Bestimmungen eingeschlagen. Dies belege auch ein Gutachten des Verfassungsjuristen Heinz Mayer, wie Cap betont.

"Die Behinderung von Einsatzfahrzeugen in der Rettungsgasse ist keine banale Verwaltungsübertretung. Hier geht es um Menschenleben. Daher müssen wir garantieren können, dass Rettung, Feuerwehr oder Polizei bei einem Unfall schnell helfen können. "Es geht jetzt darum, dass die Novelle in Begutachtung gehen kann, nochmals diskutiert und nicht länger blockiert wird", sagt Cap. (Schluss) sn/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493