Krist: FC Nationalrat kickt in Dresden

41. Internationales Parlamentarisches Fußballturnier - Europameister-Titel aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle in Gefahr

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des bevorstehenden Internationalen Parlamentarischen Fußballturniers in Dresden, das zum 41. Mal stattfindet, zeigt sich der Kapitän der österreichischen Parlamentarierauswahl, Hermann Krist, mit gemischten Gefühlen. "Letztes Jahr konnten wir als Europameister nach Hause reisen, hoffentlich können wir dieser Favoritenrolle dieses Mal gerecht werden", so Krist. Die österreichische Mannschaft verzeichnet kurz vor der Abfahrt am Donnerstag zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle. ****

Über 100 Parlamentarier und Parlamentsmitarbeiter aus Deutschland, Finnland, Schweiz und Österreich nehmen am Fußballturnier in Dresden teil. Finnland ist das erfolgreichste Land, dahinter Österreich. "Unsere Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Letztes Jahr wurden wir sogar Europameister. Davor haben wir zehnmal den ersten Platz belegt", betont Krist. Das erste Spiel wird die österreichische Mannschaft am Freitag gegen Deutschland bestreiten. "Das härteste Match wird sicherlich wieder jenes gegen die Finnen, die in der Turniergeschichte die Erfolgreichsten sind", so Krist, der insgesamt den parlamentarischen Sportsgeist und die Fairness als vorbildhaft bezeichnet. (Schluss) mo/rm/mp

