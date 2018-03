FPÖ-Höbart: Im Team Stronach herrscht Chaos und Zank

Abgang von Landesparteiobmann Gabmann zeigt Sittenbild der Politsöldner

Wien (OTS) - Als "Sittenbild des Team Stronach", bezeichnete der Landesparteisekretär der FPÖ NÖ, NAbg. Ing. Christian Höbart den Abgang des Landesparteiobmannes der Chaostruppe des kanadischen Milliardärs und Hobby-Politikers Frank Stronach. "Kaum ist jemand im Team Stronach vom Wähler auf einen Posten geschwemmt worden, muss er aufgrund interner Streitereien schon wieder seinen Platz räumen", so Höbart, der darin eine Wählertäuschung ersten Ranges sieht.

Die angeblichen "Werte", von denen keiner wisse worum es sich tatsächlich handele, dürften in Wahrheit Geldwerte sein, um die sich die Politsöldner der kanadischen Chaostruppe streiten würden, vermutet Höbart. Wer jetzt noch nicht verstanden habe, dass es den Politversatzstücken des Team Stronach ausschließlich um Jobs und lukrative Posten zum eigenen Vorteil gehe, dem sei nicht mehr zu helfen, betonte Höbart.

"Sobald Stronach seinen Polit-Marionetten den Rücken zukehrt (Anm.:

Stronach ist heute nach Kanada abgereist) herrscht Tohuwabohu in der Partei", so Höbart, der im Chaos der Stronachtruppe eine Empfehlung sieht, diese Partei nicht zu wählen. "Der einzige Effekt, den eine Stimme für das Team Stronach bringt ist der, dass so die SPÖ-ÖVP-Koalition - zum Schaden Österreichs -am Leben erhalten wird", warnte Höbart davor auf die Schalmeienklänge des Wirtschaftsexperten aber Politdilettanten Stronach hereinzufallen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at