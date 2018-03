Teilweise Wiederholung der WK Wahl: Einigung aller Fraktionen

Wien (OTS) - 8.5.2013 - Die Hauptwahlkommission hat heute beschlossen, dass von einem erneuten Durchgang der WK Wahl abgesehen werden kann. Dem Beschluss ist eine einstimmige Einigung aller Fraktionen - Österr. Wirtschaftsbund, Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, Grüne Wirtschaft, Fachliste der Gewerblichen Wirtschaft-RfW, FPÖ pro Mittelstand sowie Namenslisten -vorausgegangen. So sind nach intensiven Gesprächen die Fraktionen übereingekommen, aus Gründen der Ressourcenschonung und der Effizienz eine so genannte Friedenswahl abzuwickeln. Das bedeutet, dass in partnerschaftlicher Übereinstimmung eine gemeinsame Liste aller Fraktionen gebildet wird und damit gemäß Gesetz von einem weiteren Wahlvorgang abgesehen werden kann. Dies auch vor dem Hintergrund, dass eine teilweise Neuwahl keinerlei Auswirkungen auf die Zusammensetzung der weiteren Organe der WK Wien oder auf schon gefasste Beschlüsse der Ausschüsse gehabt hätte. Die nächste WK Wahl findet im Jahr 2015 statt.

