GBV-Verbandstag: Wurm fordert Kurskorrektur für leistbares Wohnen

Normen und Auflagen durchforsten - Mietwohnungsangebot erhöhen

Wien (OTS) - Die Leistbarkeit des Wohnens ist zuletzt zunehmend unter Druck geraten. Grund dafür sind stark gestiegene Wohnungsmieten im privaten Sektor und ein in den Ballungsräumen auftretender Mangel an günstigen Mietwohnungen. Wenn es um leistbares Wohnen geht, spricht objektiv alles für die gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV). Ihre Mieten liegen nicht nur bis zu 30% deutlich unter Marktniveau, sondern haben sich auch nur im Ausmaß der VPI-Steigerungen erhöht. In den letzten Jahren haben jedoch Fehlentwicklungen im geförderten Wohnbau Platz gegriffen, die das erschwingliche Wohnen und die Bereitstellung eines ausreichenden Wohnungsangebotes immer mehr gefährden. Mit diesen Trends und ihren Ursachen beschäftigte sich am Donnerstag der Verbandstag der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in St. Pölten. Als wesentliche Kostentreiber machte GBV-Obmann Karl Wurm in seiner Rede die überbordenden energetischen Öko-Qualitäten der Gebäude und die Flut bautechnischer Normen verantwortlich. Untermauert wurden die baukostentreibenden Faktoren in einer aktuellen Studie zu den Nutzungs- und Investitionskosten in GBV-Wohnbauten, die Christian Krainer, Vorsitzender des Technischen Ausschusses im Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, präsentierte. Wurm: "Der Qualitätshype im energetisch-technischen Bereich muss ein Ende haben, ansonsten sprengen wir unser erfolgreiches Modell der objektorientierten Wohnbauförderung in die Luft."

Die von Krainer vorgestellte GBV-Studie belegt, dass die Kostenvorteile durch die Energieeinsparung in Passiv- und Niedrigstenergiehäusern die zusätzlichen Investitions- und Wartungskosten bei weitem nicht kompensieren können. Im 35-jährigen Betrieb kommen diese sogar um 135 Euro/m2 teurer als herkömmliche Niedrigenergiebauten. "Wenn Niedrigstenergiequalität auch weiterhin politisch gewünscht wird, braucht es hierzu eine 100-prozentige Abfederung durch die Wohnbauförderung", erklärte der Vorsitzende des Technischen Ausschusses.

GBV-Obmann Wurm problematisierte in seinem Referat die höheren energetischen Anforderungen im geförderten Wohnbau vor allem durch die Erhöhung des Energieeffizienz-Levels von 2010 auf 2012, das sich mit mehr als 100 Euro/m2 in den Investitionskosten zu Buche schlägt. Ebenso zu hinterfragen ist dabei der "nationale Plan" zur Erreichung des Niedrigstenergiestandards 2020, der aus Sicht des GBV-Verbandes jedenfalls keine kostenoptimalen Lösungen für den leistbaren Wohnbau mit sich bringt.

Zur Sprache gebracht wurden im Rahmen der GBV-Tagung auch die kostentreibenden Auswirkungen durch ein überbordendes und von praxisfernen "Fachexperten" und Beiräten vorangetriebenes Normenwesen im Bereich des Brandschutzes und der Barrierefreiheit in Wohngebäuden sowie der überzogenen Verpflichtungen zur Errichtung von Autoabstellplätzen. Ein Tiefgaragenabstellplatz kostet zwischen 12.000 Euro und 18.000 Euro. In Wien stehen rd. 9.000 dieser Plätze leer, was enorme Kosten für die GBV zur Folge hat.

Bei einem Abspecken der preistreibenden Normen und Standards darf es allerdings nicht bleiben, betonte der GBV-Obmann. Leistbares Wohnen erfordert besonders in den Ballungsregionen eine Erhöhung des Angebots an geförderten Mietwohnungen um rd. 7.000 Einheiten pro Jahr. Wurm trat dabei für eine verstärkte Differenzierung des Neubauangebots entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit der Wohnungsnachfrager ein. Dazu braucht es neben der Wohnbauförderung auch neue Finanzierungsformen.

