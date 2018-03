Barbara Rosenkranz: Drunter und Drüber im "Team Stronach" setzt sich fort

Nach dem Rücktritt des Stronach-Landesparteiobmannes Gabmann müssen sich die Wähler gepflanzt vorkommen

St. Pölten (OTS) - Barbara Rosenkranz kommentiert den Rücktritt von Ernest Gabmann junior als Obmann des Team Stronach in Niederösterreich mit Kopfschütteln:

"Das hin und her in der Milliardärs-Truppe nimmt offensichtlich kein Ende. Nachdem ursprünglich Karin Prokop als Obfrau fungieren sollte, hat nun auch ihr Nachfolger Ernest Gabmann junior entnervt hingeworfen. Die Wähler müssen sich schön langsam gepflanzt fühlen. Es zeigt, wie unernsthaft das Team Stronach an die Politik herangeht. Es geht einzig und allein um die Besetzung von Posten und Ämtern. Eigene politische Inhalte werden durch die Stronach-Jünger nicht vertreten. Bis auf ständige Rücktritte und Neubesetzungen wird vom Team Stronach in den kommenden fünf Jahren nichts zu hören sein. Den Freiheitlichen kommt in Niederösterreich um so mehr die Rolle der einzigen Oppositionspartei zu. Eine Rolle die die FPÖ gerne und mit großem Eifer annimmt", schließt die freiheitliche Landesparteiobfrau.

