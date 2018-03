Donnerstag, 16. Mai 2013: Enquete des SPÖ-Parlamentsklubs zum Thema "Integration mit und durch Bildung"

"Miteinander reden - Miteinander leben - Gemeinsam die Zukunft gestalten"

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Parlamentsklub lädt zur Enquete "Integration mit und durch Bildung. Miteinander reden - Miteinander leben -Gemeinsam die Zukunft gestalten" am Donnerstag, 16. Mai 2013. Das Programm im Detail:

9.30 Uhr: Begrüßung und Einführung in das Thema durch SPÖ- Bereichssprecherin für Integration und Migration Angela Lueger. 10.00 Uhr: Panel I: "Realitäten und Anforderungen" mit Kenan Güngör (Leiter des Büros für Gesellschafts- und Organisationsentwicklung [think.difference]), Simon Kravagna (Chefredakteur der Zeitschrift "dasbiber") Angela Lueger (SPÖ-Bereichssprecherin für Integration und Migration). 11.30 Uhr: Panel II: "Was hat die Politik schon initiiert, was muss noch getan werden" mit Elisabeth Grimling (BR-Bereichssprecherin der SPÖ für Integration und Migration) Elmar Mayer (Bereichssprecher der SPÖ für Bildung) Gerda Reissner (Diplom-Pädagogin an der NMS 18, Schopenhauerstraße 79, Teacher of the year 2010)

Zeit: Donnerstag, 16. Mai 2013, 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Ort: Parlament, Klubsitzungssaal

Die Vertreter der Medien sind herzlichst eingeladen. Um Anmeldung per Mail an verena.schnuderl @ spoe.at wird gebeten. (Schluss) mp

