FP-Günther: "Kreuzzug" gegen Kreuze in Schulen zu verurteilen

Stadtschulrat und Stadtratsbüro gefordert

Wien (OTS) - Sollte sich die behauptete Abhängung aller Kreuze in einer Wiener Volksschule als wahr herausstellen, so wäre das ein veritabler Skandal, erklärt FPÖ-Stadtschulrats-Vizepräsident Dr. Helmut Günther. Dieses Symbol unserer christlich-abendländischen Geschichte und Kultur gehört seit Jahrzehnten zum Schul- bzw. Klasseninventar und darf weder verleugnet noch versteckt werden. Dabei kann auch nicht maßgeblich sein, wie viele Schüler einer Klasse der christlichen Glaubensgemeinschaft angehören. In unserem Land bekennen sich fast 80% der Bevölkerung zu einer christlichen Kirche, das sollen und müssen auch Andersgläubige oder Menschen ohne Konfession respektieren. Gewachsene Traditionen dürfen keinesfalls über Bord geworfen werden, um sich so vielleicht bestimmten Bevölkerungsgruppen anzudienen, hält Günther fest. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747