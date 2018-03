Cap: "Kompromissvorschlag" wirft neue Fragen auf

Wien (OTS/SK) - In der letzten Sitzung des Verfassungsausschusses wurde klargestellt, dass das Projekt der direkten Demokratie nur anhand eines konkreten Gesetzesentwurfes beraten werden kann, da damit sensible Fragen im Bereich der Grundrechte, aber auch im Bereich des gegenseitigen Umganges in der österreichischen Gesellschaft verbunden sind. "Der heute von der Opposition vorgestellte "Kompromissvorschlag" löst alle diese Fragen nicht, sondern wirft in Wahrheit neue Fragen auf", betont SPÖ-Klubobmann Josef Cap. Für Cap ist es von besonderer Bedeutung, dass es bei grundrechtswidrigen und EU-rechtswidrigen Vorschlägen, die durch ein Volksbegehren vorgelegt werden, auch zu keiner Volksbefragung kommen darf. ****

"Es wäre unerträglich, wenn Fragen wie die Einführung der Todesstrafe oder Fragen wie das Recht auf Asyl, bei welchem sich Österreich völkerrechtlich verpflichtet hat, seinen Solidarbeitrag zu leisten, durch eine Volksbefragung politisch entschieden werden können", so Cap. Der sogenannte Kompromissvorschlag sieht dafür keine Lösung vor, er spricht lediglich von einer amtlichen Begutachtung, ohne eine Stelle zu nennen, die diese Verantwortung tragen soll.

Weiters löst der Kompromissvorschlag auch nicht die sensible Frage, ob die Mehrheit über Rechte der Minderheit abstimmen darf. Ohne eine solche Regelung könnte der österreichische Sozialstaat zu Ungunsten der Schwachen völlig abgebaut werden. Auch in Kollektivverträge könnte mit gesetzlichen Maßnahmen eingegriffen und dadurch die Sozialpartnerschaft in Österreich abgeschafft werden. Opfer solcher Maßnahmen würden die sozial schwächeren Bevölkerungsschichten in Österreich sein.

Die SPÖ steht natürlich weiterhin zum gemeinsamen Antrag mit der ÖVP, welcher deutliche Verbesserungen für Volksbegehren bringen würde und mit welchem endlich in Österreich eine zentrale Wählerevidenz eingerichtet werden könnte, die natürlich allen datenschutzrechtlichen Bestimmungen genügen muss. (Schluss) ah/rm/mp

