Regner/Weidenholzer: Bankkonto als Grundrecht für alle Bürgerinnen und Bürger

SPÖ-Europaabgeordnete wollen mehr Transparenz bei Kontogebühren

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, stv. Vorsitzende im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, begrüßt die Initiative der EU-Kommission nach einem "Grundrecht auf ein Bankkonto". "Allein in Österreich gibt es in rund 150.000 Haushalten Menschen ohne Girokonto. Doch für Arbeitssuche und die Abwicklung des Alltags ist ein Bankkonto wesentliche Voraussetzung. Banken sollen dazu jetzt von der EU verpflichtet werden", so Regner am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die Erfahrungen etwa in Schuldnerberatungsstellen zeigen, dass ein Konto eine absolut notwendige Grundvoraussetzung ist. In Europa haben 58 Millionen Menschen ab 15 Jahren kein Konto, rund die Hälfte von ihnen würden gerne eines haben. ****

Regner: "Mir ist wichtig, dass alle Banken dazu verpflichtet werden, ein solches Konto ohne Überziehungsmöglichkeit anzubieten. Keinesfalls soll nur eine bestimmte 'Sonderbank' dazu verpflichtet werden. Es darf mit dem Konto weiters keine Bindung zu anderen Bankprodukten geben, die Gesamtkosten müssen mit einem angemessenen Pauschalbetrag abgegolten werden können."

Der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, macht klar: "Auch Menschen, die ein Konto besitzen, aber aufgrund von Privatkonkurs oder Kontosperre dieses nicht nutzen können, müssen von der Bank die Möglichkeit bekommen, ein Basiskonto zu erhalten." Weidenholzer will außerdem für mehr Transparenz bei Kontogebühren sorgen. "Für die Kundinnen und Kunden dürfen keine versteckten Kosten entstehen, wir brauchen hier Klarheit und Transparenz." (Schluss) bj/mp

