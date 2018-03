AVISO - 16. Mai: Hernalser Vorstadtgespräche mit Cap, Stürzenbecher etc.

Thema: Der neue Papst Franziskus - Wende zu einer sozialeren Welt?

Wien (OTS/SPW-K) - Am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, finden in der Kalvarienberggasse 28A, im 17. Bezirk die Hernalser Vorstadtgespräche zum Thema "Der neue Papst Franziskus - Wende zu einer sozialeren Welt?" statt. Einleitende Worte spricht die Hernalser Bezirksvorsteherin Dr. Ilse Pfeffer. Es diskutieren Abg. z. NR Dr. Josef Cap (SPÖ-Klubobmann im Parlament), Pfarrer Dr. Karl Engelmann (Katholischer Dechant von Hernals), Carla Amina Baghajati (Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich) und Adalbert Krims (Herausgeber der Zeitschrift "Kritisches Christentum"). Moderiert wird die Veranstaltung vom Initiator der Wiener Vorstadtgespräche, SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher. Alle Interessierten und selbstverständlich auch alle MedienvertreterInnen sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Hernalser Vorstadtgespräche

Ort: Kalvarienberggasse 28A, 2. Stock 1170 Wien (Linie 43, Elterleinplatz)

Zeit: Donnerstag, 16. Mai 2013, 19.00 Uhr

