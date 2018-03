AktionsGemeinschaft: Freunderlwirtschaft an der TU Wien

AG-Kandidaten werden eklatant benachteiligt - offener Brief der AG TU

Wien (OTS) - "An der TU Wien gibt es offensichtlich ein massives moralisches Problem: Wenn ich die offizielle Seite der Studienvertretung, an der TU 'Fachschaft' genannt, Bauingenieurwesen aufrufe, erscheinen nur die fünf Kandidaten der dort in der Exekutive sitzenden Fachschaftsliste. Die Kandidaten der AktionsGemeinschaft TU werden komplett ignoriert!", stellt der Spitzenkandidat der AG für die ÖH-Wahl 2013, Florian Lerchbammer, fest, weiter: "Es ist für mich unverständlich, dass die 'unabhängige' Fachschaftsliste nur für bestimmte Kandidaten die Werbetrommel rührt und somit die Kandidaten der AG TU eklatant benachteiligt. Der Wahlkampf muss Aufgabe der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten oder deren Fraktionen sein, nicht aber jener der Studienvertretung selbst." Außerdem stellt der AG TU Obmann, Tobias Studener, die Frage: "Wenn das die Kandidatinnen und der Kandidaten FÜR die Fachschaft sind, wie können sie dann VON der Fachschaft sein? Wählen wir als Studierende jetzt Kollegen an der Technischen Universität IN die Fachschaft oder ist die Fachschaft ein Lebewesen, das sich selbst reproduziert?"

"Als offizielle Fachschaft bekommt die Fachschaft Bauingenieurwesen Geld von der ÖH aus den Beiträgen der Studierenden. Wenn Ihr dieses Geld nun aber für den Wahlkampf 'eurer Freunde' ausgebt, ist das nicht dasselbe, wie wenn ein Minister mit Steuergeld Aufträge an seine Parteifreunde vergibt? Ist das nicht genau die Art von Korruption, über die wir in den vergangenen Jahren so viel gelesen haben und die uns alle so verärgert und politikverdrossen macht?", fragt Studener in seinem gestern veröffentlichten offenen Brief die derzeitige Fachschaft Bauingenieurwesen. "Wir hoffen wirklich, dass wir diese Misere aus der Welt schaffen und uns wieder wichtigeren Themen widmen können, wie zum Beispiel der Mindeststudiendauer und der Bereitstellung von mehr EDV-Plätzen", betont Studener abschließend.

