SP-Wagner: RH-Bericht bestätigt den Weg des Reformprojekts am AKH Wien

Wien (OTS/SPW-K) - Das AKH Wien ist eine führende Zentralkrankenanstalt in Europa. Hier werden medizinische Leistungen erbracht, die Weltspitze sind und vom Rechnungshof unbestritten bleiben. Gleichzeitig zeigt der RH-Bericht Schwächen in der Verwaltung des Hauses zwischen Medizinischer Universität und AKH Wien auf, die auch in der Entstehungsstruktur dieses Hauses begründet liegen. "Gesundheitsstadträtin Wehsely hat diesen Verbesserungsbedarf erkannt und schon 2011 gemeinsam mit Wissenschaftsminister Töchterle ein großes Reformprojekt zur besseren Zusammenarbeit zwischen AKH Wien und Medizinischer Universität Wien in Auftrag gegeben, das PatientInnenversorgung, Forschung und Lehre umfasst", stellt der Wiener SP-Gesundheitssprecher und Gemeinderat Kurt Wagner klar.

"Dieses Projekt ist gut aufgestellt und straff organisiert. AKH und Medizinische Universität arbeiten mit eindeutigen Zuständigkeiten, präzisen Aufgabenstellungen und einem fixen Zeitplan daran, eine optimale Zusammenarbeit herzustellen", so Wagner weiter. Im Rahmen des Projekts erarbeiten beide Seiten ein Modell zur Führung des AKH Wien, das die Interessen von Stadt und Bund wahrt. Eine gemeinsame standardisierte Personalbedarfsplanung und ein medizinischer Masterplan werden dafür sorgen, dass das Projekt für Stadt und Bund von Nutzen ist.

Gleichzeitig merkt Wagner auch an: "Der Rechnungshof bestätigt in seinem Bericht auch ganz klar, dass die Kernziele des Reformprojekts zwischen den Partnern Gemeinde Wien und Medizinscher Universität richtig gesetzt wurden." Dabei geht es um die gemeinsame Entwicklung des AKH bis 2020, damit die Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit von Österreichs herausragender Zentralkrankenanstalt und führender medizinischen Ausbildungs- und Forschungseinrichtung sichergestellt ist.

"FP-Lasar versucht mit Eitelkeit wie Unwissenheit gleichermaßen die tatkräftige und engagierte Reformarbeit für das Wiener AKH herabzusetzen", stellt SP-Gesundheitssprecher Wagner angesichts dessen Aussendung fest und ergänzt:"VP-Korosec will nicht sehen, dass die Weichenstellungen für optimierte Strukturen am AKH Wien bereits gestellt sind."

"Durch die gezielte gemeinsame Steuerung der Leistungen wird sichergestellt, dass das Wiener AKH auch in Zukunft in der Topliga der Spitäler in der Welt mitspielt", schließt Wagner.

