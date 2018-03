Integrationswoche - Frauenberger/Rieder: Mehrsprachigkeit ist zentrales Zukunftsthema für Wien

Sprachliche Vielfalt fördern - Chancen von Mehrsprachigkeit für Wirtschaft und Gesellschaft nutzen

Wien (OTS) - Sprachliche Vielfalt und Mehrsprachigkeit sind unumstritten wichtige Faktoren für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Wiens. Die Potenziale, die in dieser Vielfalt schlummern, müssen positiv eingesetzt und für Wien fruchtbar gemacht werden. Das betonten Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und VHS Wien-Geschäftsführer Mario Rieder am Mittwoch anlässlich der 3. Wiener Integrationswoche. Unter dem Motto "Wien spricht mehr" suchten Frauenberger und Rieder das Gespräch mit WienerInnen unterschiedlicher Erstsprachen und unternahmen erste Schritte in mehreren Sprachen Wiens. "Wien ist eine lebendige Metropole, in der etwa 250 Sprachen gesprochen werden. Wir müssen dafür Sorgen, dass diese Sprachkompetenz gezielt gefördert und genutzt wird. Partner wie die VHS Wien unterstützen uns auf diesem Weg", so Frauenberger. Das betreffe sowohl die Förderung von Mehrsprachigkeit mit ca. 4.000 Fremdsprachenkursen und über 30.000 TeilnehmerInnen im Jahr, als auch Kurse zum Erlernen der gemeinsamen Sprache Deutsch. "Beides sind wichtige Bausteine für ein gutes, respektvolles Zusammenleben", bekräftigt Frauenberger. An der VHS Wien werde dieses Angebot daher ständig ausgebaut. "Die VHS Wien fördert seit langem erfolgreich Mehrsprachigkeit. Kurse für über 60 Sprachen stehen allen WienerInnen zur Verfügung. Ab Herbst 2013 werden diese Angebote im Rahmen des Schwerpunkts "mehr Sprachen!" noch stärker kommuniziert", so Rieder.

Sprachförderung direkt bei den Menschen

Die Sprachkurse der VHS Wien finden nicht nur in den auf ganz Wien verteilten Volkshochschulen statt, sondern sprechen Menschen direkt im öffentlichen Raum an. "Aktionen wie die Integrationswoche oder Gratis-Angebote der VHS, wie Deutsch im Park, sind wichtig, um an Zielgruppen zu gelangen, die bisher keine Sprachkurse in Anspruch genommen haben. Die Stadt Wien fördert gezielt aufsuchende Bildungsarbeit, um so viele Menschen wie möglich zu überzeugen, in ihre Bildung zu investieren. Allein die VHS ist jeden Sommer ein ganzes Monat lang in mehreren Parks vertreten", unterstrich Frauenberger. Deutsch im Park wurde an der VHS Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) konzipiert und startete im Jahr 2008 mit einem Kurs im Steinbauer Park. Mittlerweile wird an vier VHS Standorten jeweils vier Wochen lang in den Sommermonaten Deutsch im Park unterrichtet. Das Team vor Ort besteht aus einem/r Deutsch als Zweitsprache TrainerIn und einer Person, die auf Alphabetisierung/Basisbildung spezialisiert ist. Die KursleiterInnen sprechen ParkbesucherInnen jeden Tag an, laden sie zum Mitmachen ein und geben mehrsprachige Einladungen für Bekannte und Verwandte weiter.

Die Aktion "Wien spricht mehr" im Rathauspark

Am 8. Mai suchten VHS SprachlehrerInnen und SprachkursteilnehmerInnen im Wiener Rathauspark das Gespräch mit PassantInnen. Dabei konnten Interessierte mit SprachexpertInnen der VHS erste Schritte in einer neuen Sprache unternehmen, sich auf verschiedenen Sprachen unterhalten und so einige der 250 Sprachen in Wien kennenlernen. Es gab die Möglichkeit, erste Sätze in neuen Sprachen zu lernen oder vorhandene Kompetenzen zu vertiefen. Mit dabei waren nicht nur romanische Sprachen: Chinesisch, Lingala und viele weitere Sprachen waren vertreten.

