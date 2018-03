Kaske: "Wer gute Lehrlinge will, muss Ausbildung mit Qualität bieten"

AK Veranstaltung zur Motivation von Lehrlingen: Gute Lehrbetriebe punkten mit besonderer Förderung, zeigt Studie

Wien (OTS) - Lehre kommt von Lernen - deshalb ist es in guten Lehrbetrieben üblich, in der Ausbildung besondere Maßnahmen zu setzen. Das zeigt die aktuelle AK Studie "Motivation von Jugendlichen in der betrieblichen Ausbildung", die heute auf einer AK Veranstaltung in Wien präsentiert wird. Untersucht wurde die Ausbildungspraxis von zehn offiziell ausgezeichneten Lehrbetrieben. Die Erfolgsfaktoren reichen von der Entwicklung eines eigenen Ausbildungsplans über die schrittweise Übertragung von mehr Verantwortung bis hin zu finanziellen Anreizen für positive Prüfungsergebnisse. "In den Betrieben muss die Ausbildungsqualität einen höheren Stellenwert erhalten", sagt AK Präsident Rudi Kaske. Dafür fordert die AK, dass die Lehrstellenförderung für Betriebe an Qualitätskriterien geknüpft wird.

Die meisten untersuchten Lehrbetriebe wurden in den letzten Jahren mindestens einmal mit dem Trio-Award ausgezeichnet, den der vom Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) koordinierte Beschäftigungspakt Wien vergibt. Kriterien für die Auszeichnung sind eine hohe Erfolgsquote bei Lehrabschlüssen, Kontinuität in der Lehrausbildung, hohe soziale Kompetenz im Umgang mit Lehrlingen und Angebote für die Berufsorientierung. Den Hintergrund dafür zeigt die Studie. Es ist ein System verschiedener ineinander greifender Elemente zur Förderung der Motivation von Lehrlingen.

Wichtig ist, dass die Betriebe einen Ausbildungsplan haben, die Ausbildung genau dokumentiert und die Einhaltung der Ausbildungsschritte kontrolliert wird. Am besten fahren Firmen, die Jugendliche entsprechend ihres jeweiligen Ausbildungsniveaus schrittweise in die praktische Tätigkeit einbinden und damit Erfolgserlebnisse ermöglichen. In diesem Zusammenhang können die Lehrlinge auch nach und nach Verantwortung übernehmen. Dabei spielen Lob und (auch finanzielle) Anerkennung für erbrachte Leistungen eine wichtige Rolle, ebenso wie konstruktiver Umgang mit Fehlern. Entscheidend sind nicht zuletzt die pädagogisch-didaktischen und sozialen Kompetenzen der AusbildnerInnen.

"Wer gute Lehrlinge will, muss Ausbildung mit Qualität bieten", sagt AK Präsident Rudi Kaske. Es gibt Handlungsbedarf in den Betrieben. Denn 98 Prozent der Lehrlinge schaffen die Berufsschule, aber bei der Lehrabschlussprüfung, wo es um das praktische Können geht, fällt rund ein Fünftel der Lehrlinge durch. "Es ist kein Zukunftskonzept", so Kaske, "dass ein Betrieb einmal eine Ausbildungsberechtigung erhält und diese ohne Überprüfung der Qualität für immer behält."

Die AK fordert, dass die Lehrstellenförderung für Betriebe an Qualitätskriterien geknüpft wird - etwa gut geschulte AusbildnerInnen, einen Ausbildungsplan, die Dokumentation der Ausbildung und Zusatzkurse für Lehrlinge. Und schon während der Lehrzeit soll geprüft werden, was die Jungen können - um rechtzeitig zu helfen.

