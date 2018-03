Keuschnigg: Strafrecht keine Lösung gegen Konsumententäuschung bei Lebensmitteln

ÖVP-Bundesrat zu Stöger: Höchststrafen werden schon bisher nicht ausgeschöpft - Minister hat Handlungsbedarf

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Als nicht an die Realitäten angepasst sieht der Tiroler ÖVP-Bundesrat Georg Keuschnigg die Pläne von Gesundheitsminister Alois Stöger, Konsumententäuschung mit Lebensmitteln als gerichtlichen Tatbestand einzuführen und mit bis zu einem Jahr Gefängnis zu ahnden. Der entsprechende Entwurf zum Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) ist Ende April in Begutachtung gegangen; die Frist läuft bis 21. Mai. "Natürlich darf sich eine Irreführung von Konsumenten im Lebensmittelbereich nicht lohnen. Die Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich darauf verlassen können, dass ihre gekauften Waren den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Was drinnen ist, muss auf den ersten Blick erkennbar sein. Das derzeitige Verwaltungsstrafrecht sieht bereits jetzt hohe Strafen vor, die in der Realität allerdings nicht ausgereizt werden", so Keuschnigg am Rande der Bundesratssitzung.

"Der Minister hat hier Handlungsbedarf."

Verstöße gegen das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) können bereits jetzt mit bis zu 20.000 Euro geahndet werden, im Wiederholungsfall sogar mit 40.000. Bisherige verhängte Höchststrafe sei allerdings 5.000 gewesen. "Warum brauchen wir dann überhaupt eine Anhebung des Strafrahmens?" Selbst bei jenem Kärntner Fleischer, der jahrelang für sein Salamiprodukt Pferdefleisch verwendet hatte, werde der Höchststrafrahmen offenbar nicht voll ausgeschöpft.

"Wir können nicht alle gesellschaftlichen Probleme über das Strafrecht lösen", sprach sich der ÖVP-Bundesrat dafür aus, Probleme mit der Kennzeichnungspflicht besser über das Verwaltungsstrafrecht als über das gerichtliche Strafrecht zu lösen. "Die Lösung liegt im Vollzug."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at