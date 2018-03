"Klappe, Kamera läuft!": "CopStories" gehen in die zweite Runde

Und: Insgesamt 2,7 Millionen Seher bei der ersten Staffel und großer Publikumserfolg in der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Geschichten voller Emotionen, ein Schuss, der alles verändert, und die große Frage, wie es weitergeht: Damit gingen die Kieberer von Ottakring und insgesamt 2,7 Millionen Seherinnen und Seher bzw. 38 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis, d. h. mindestens eine Minute konsekutiv genutzt) gestern, am Dienstag, dem 7. Mai 2013, ins große Staffelfinale. Und damit starten sie auch gleich in die nächste Runde. Denn seit Donnerstag, dem 2. Mai, werden in Wien und Umgebung wieder "CopStories" erzählt, laufen doch die Dreharbeiten zu zehn neuen Folgen der zweiten Staffel bereits auf Hochtouren. Fälle, die das Leben schreibt, standen aber auch schon in den vergangenen Wochen auf der Tagesordnung von Johannes Zeiler, Fahri Yardim, Serge Falck, Claudia Kottal und Co. und auf dem Programm von ORF eins:

Durchschnittlich erreichte die ORF-Hauptabendserie mit den ersten zehn Folgen 470.000 Zuseherinnen und Zuseher (16 Prozent Marktanteil). Mit Marktanteilen von bis zu 25 Prozent bei den Unterdreißigjährigen bzw. 23 Prozent bei den Unterfünfzigjährigen war die erste Staffel besonders beim jüngeren Publikum erfolgreich: Rund ein Viertel der jüngeren Seherinnen und Seher hat sich damit am Dienstag-Hauptabend für die ORF-Serie entschieden. Und auch auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sind die "CopStories" mit bisher mehr als 210.000 Video-on-Demand-Abrufen für die gesamte Staffel ein Publikumserfolg.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner:

"Der Erfolg der 'CopStories' bestätigt uns einmal mehr in dem Weg, den wir eingeschlagen haben: Auf österreichischen Content zu setzen, der gesellschaftlich relevante Geschichten aus unserem Land erzählt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erkennen die Drehorte, sie kennen die Schauspielerinnen und Schauspieler - das schafft Identität, die kein anderer Sender bringt. Was wir für die kommenden Monate und Jahre brauchen sind die richtigen Prioritäten im Budget, um uns Leuchttürme wie die 'CopStories', Filme wie 'Sarajewo - das Attentat' oder auch seit Jahren erfolgreiche Highlights in der Fiction wie 'Soko' oder 'Schnell ermittelt' auch in Zukunft im Sinne unseres Publikums leisten zu können. Der maßgeblichste Teil unserer Finanzmittel muss in originär österreichisches Programm fließen."

"Klappe, Kamera läuft!": Neue Fälle für Johannes Zeiler und Co.

Unter der Regie der beiden "CopStories"-Erprobten Barbara Eder und Christopher Schier ermitteln im Team von Johannes Zeiler erneut Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan. Als Integrations-Bezirksrätin ist wieder Proschat Madani zu sehen. In Episodenrollen stehen u. a. Astrit Alihajdaraj, Ulrike Beimpold, Daniel Keberle, Erika Mottl, Martina Poel, Monica Reyes und Rudi Roubinek vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu den zehn Folgen, die wieder jeweils einen Arbeitstag der Polizistinnen und Polizisten umfassen, dauern voraussichtlich noch bis Mitte August. Die Drehbücher stammen erneut aus der Feder von Mike Majzen und Guntmar Lasnig (nach einer Idee von Pollo de Pimentel). Zu sehen ist die zweite Staffel voraussichtlich 2014. "CopStories" ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

Ausblick auf die zweite Staffel

Kaum scheint Dogan (Hakan Yavas) Efe (Deniz Cooper) und Altan (Fahri Yardim) in die Enge getrieben und freie Bahn für seine großangelegten Drogendeals zu haben, holen die Cops von Ottakring auch schon zum Gegenschlag aus. Doch die Aktion ist gefährlich, denn Dogan kennt bekanntlich keine Skrupel.

Währenddessen geht der normale Alltag in der Polizeiinspektion Kreitnergasse weiter. Roman (Holger Schober) fehlt nach dem Schusswechsel am Yppenplatz an allen Ecken und Enden - doch die Fälle, die es zu bearbeiten gilt, nehmen darauf so gar keine Rücksicht: Ein chinesisches Mädchen, das es offiziell gar nicht gibt, ist auf einmal verschwunden. Ein Baby wird zwischen seinen leiblichen und den Adoptiveltern zum Streitfall. Organisierter Autodiebstahl gehört ebenso zur Tagesordnung wie ein kleiner Kircheneinbruch, Streitigkeiten unter Eheleuten genauso wie der Mord an einem jungen Mann. Das eine Mal müssen die Polizisten der Polizeiinspektion Kreitnergasse wegen Misshandlung bei einer Kunstveranstaltung intervenieren, und ein anderes Mal stehen sogar die Toten wieder von ihrem Bett auf.

Und auch im Privatleben der Polizistinnen und Polizisten geht es wieder drunter und drüber: Mathias (Martin Leutgeb) bekommt einen Mitbewohner und Tina (Cornelia Ivancan) einen Verehrer. Helgas (Kristina Bangert) Mann hat sein Burn-out überwunden, macht aber trotzdem nicht weniger Schwierigkeiten. Lukas (Serge Falck) bekommt Besuch aus der Vergangenheit, und Andreas Bergfeld (Johannes Zeiler) macht die Aussicht auf die Zukunft seiner stationär untergebrachten Frau zunehmend Sorgen.

"CopStories" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Die ORF-Serie "CopStories" ist als 3-DVD-Box bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

