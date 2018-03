Lopatka: EU muss auch die Herzen der Menschen erreichen!

Staatssekretär Lopatka unterstreicht EU als Friedensprojekt

Wien (OTS) - Aus Anlass des Europatages am 9. Mai verweist Staatssekretär Dr. Reinhold Lopatka auf die europäischen Leistungen der vergangen Jahre: "Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat Europa hart getroffen, hat aber auch den Reformmotor gestartet. In den letzten Jahren ist im Wirtschafts- und Währungsbereich viel aufgeholt worden." Der Staatssekretär verweist dabei auf die Rettungsmaßnahmen wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, sowie auf grundlegende Reformen wie den Fiskalpakt und Instrumente zur gemeinsamen Steuerung wirtschaftspolitischer Maßnahmen. "Die Reformarbeit geht weiter. Seit Dezember 2012 wird an der Umsetzung einer Wirtschafts- und Währungsunion gearbeitet, die nicht nur einheitliche Regeln im Bankwesen schaffen soll, sondern auch Mitgliedstaaten dazu bringen soll, ihre Wirtschaftspolitik stärker nach gemeinsamen, nachhaltigen Zielen auszurichten. In diesem Bereich sehe ich in Zukunft die Notwendigkeit von mehr Kompetenzen auf europäischer Ebene, die die Umsetzung in den Mitgliedstaaten effektiv kontrollieren kann", so der Staatssekretär.

"Aber Europa ist mehr als Finanz- und Wirtschaftspolitik. Wir dürfen nicht das Friedensprojekt EU vergessen, das uns eine europaweite Zone des Friedens und der Stabilität geschaffen hat. Heute werden Meinungsverschiedenheiten am Verhandlungstisch ausgetragen, nicht am Schlachtfeld", betont Lopatka. "Wir können auch auf unser weltweit einzigartiges europäisches Lebensmodell stolz sein, das uns einen hohen Standard an Gesundheits- und Sozialleistungen bringt. Die Hälfte der weltweiten Sozialausgaben wird in der EU geleistet, das ist nicht selbstverständlich, das müssen wir gemeinsam erhalten!"

Das europäische Lebensmodell könne nur gesichert werden, wenn Europa wettbewerbsfähig bleibe. "Wir müssen die europäische Wirtschaft ankurbeln, um im globalen Wettbewerb ein ernsthafter Akteur zu bleiben, und um unser Lebensmodell finanzieren zu können. Hier brauchen wir ein reales Wachstum, und nicht eines, das durch neue Staatsverschuldung finanziert wird. Priorität der europäischen Staaten sollte daher sein, ihre Verschuldung abzubauen. Das ist für mich auch der Weg, um die dramatisch angestiegene Arbeitslosigkeit zu bekämpfen", so Lopatka.

Unter Verweis auf Jacques Delors, der feststellte, dass man einen Binnenmarkt nicht lieben könne, betont Staatssekretär Lopatka:

"Europa MUSS mehr sein als ein Eliteprojekt! Ich wünsche mir, dass die europäischen Bürger sich als Teil der EU fühlen, Europa mehr sein als ein Elitenprojekt. Ich sehe dabei als wesentliche Aufgabe, die Menschen verstärkt über die EU und Österreichs Mitgliedschaft in der EU zu informieren. Ich besuche daher mit der DARUM EUROPA Tour Betriebe in ganz Österreich, um mit den Arbeitnehmern zu sprechen, ihre Fragen zu beantworten und offen über die Vor- und Nachteile zu diskutieren. Ich bin überzeugt, dass man durch Information und Gespräche Unsicherheiten abbauen und das Interesse für Europa wecken kann", so der Staatssekretär abschließend.

