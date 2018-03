Steindl: Finanzierungsgesellschaften für KMUs beflügeln Wirtschaft

Günstige Kredite erleichtern Betriebsgründungen - ÖVP will die Wirtschaft entfesseln

Wien, 08. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Wachstum schafft Wohlstand – daher brauchen wir günstige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, um so Unternehmensgründungen voranzutreiben und damit auch neue Arbeitsplätze zu schaffen", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl. Die Forderung von ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger, mittels börsennotierten Mittelstands-Finanzierungsgesellschaften Klein- und Mittelunternehmen den Zugang zu Krediten zu erleichtern, sei deshalb goldrichtig: "Durch die Möglichkeit, über Finanzierungsgesellschaften an Kredite zu kommen, wird der Schritt zum Unternehmertum erleichtert und gleichzeitig

die Arbeitslosenrate gesenkt", so der ÖVP-Abgeordnete. Die Mittelstands-Finanzierungsgesellschaften sollen Kredite an KMUs vergeben und für jeden Anleger offen sein. "Branchennotierte Gesellschaften garantieren die zielgerichtete Verwendung der Investitionen. Zusätzlich soll es steuerliche Anreize, wie den Entfall der Körperschaftssteuer auf Erträge, für günstige Kredit-Konditionen geben", erklärt Steindl, und abschließend: "Die Wirtschaft entfesseln – das ist das erklärte Ziel der ÖVP. Mit den besten Rahmenbedingungen, wie dem Abbau von bürokratischen Hürden, einem Gründerbonus und Krediten zu günstigen Konditionen, machen wir Österreich zu einem modernen und zukunftsträchtigen Wirtschaftsstandort." ****

