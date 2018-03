Preis für Nachhaltigkeitsberichterstattung

Einreichfrist zum "Austrian Sustainability Reporting Award" hat begonnen

Wien (OTS) - Ab sofort können sich österreichische Firmen und Betriebe für die Teilnahme am "Austrian Sustainability Reporting Award" (ASRA) anmelden.

Die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular sind auf der Homepage der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (www.kwt.or.at) unter der Rubrik "Spezialgebiete" abrufbar.

So wie jedes Jahr zeichnet die Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) in Kooperation mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer am 26. November 2013 zum 14. Mal österreichische Unternehmen mit dem ASRA aus, die im Geschäftsjahr 2012 die Forderung nachhaltig zu wirtschaften vorbildlich umgesetzt und in ihrem Nachhaltigkeitsbericht transparent dargestellt haben.

Die Auszeichnung wird von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder in Zusammenarbeit mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer, dem Lebensministerium, dem Umweltbundesamt, der Industriellenvereinigung und respACT - austrian business council for sustainable development, der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) in folgenden fünf Kategorien vergeben:

Integrierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht

Nachhaltigkeitsbericht großer Unternehmen

Nachhaltigkeitsbericht Klein- und Mittelbetriebe (unter 250 Mitarbeiter)

Nachhaltigkeitsbericht öffentlicher und privater Organisationen, z.B. Interessensvertretungen, Gemeinden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser

GRI* Erstbericht

Die Kategorie für Erstberichte nach GRI* ist neu dazugekommen und soll die Hürde für neue Einreicher verringern.

Ziel des ASRA ist, den Trend zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung auf internationalem Niveau in Österreich zu fördern und auf innovative Berichte aufmerksam zu machen. Einsendeschluss ist der 30.September 2013.

* Die Global Reporting Initiative (GRI) entwickelt in einem partizipativen Verfahren Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Großunternehmen, kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), Regierungen und NGOs

