Tamandl zu Bures: Von einem OK des Datenschutzrates kann keine Rede sein

Ohne Vorlage zur Videoüberwachung der Rettungsgasse kann Rat nicht abstimmen – Mikl-Leitner holt jetzt Versäumnis von Bures nach

Wien, 8. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Von einem OK des Datenschutzrates zur Überwachung der Rettungsgasse kann keine Rede sein", betont ÖVP-NR-Abg. Gabriele Tamandl, selbst Mitglied des Datenschutzrates. "Dank der Aussagen von SPÖ-Ministerin Bures wissen wir jetzt immerhin, dass es eine Regierungsvorlage geben soll. Bisher hat es nur ein informatives Gespräch gegeben, von einer Vorlage haben wir bis dato nichts gesehen." Deshalb richtet sich jetzt

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner mit einem Entwurf an den Datenschutzrat, um das Versäumnis von Verkehrsministerin Bures nachzuholen. "Oder wollte Ministerin Bures den Entwurf vorbeischwindeln? Wollte sie die Bürgerinnen und Bürger für dumm verkaufen, indem sie behauptet, dies sei abgesegnet? Das wäre völlig inakzeptabel. Stattdessen sollte sie lieber bei der Wahrheit bleiben und das jetzt richtigstellen", so Tamandl. Denn Faktum sei, dass ohne Vorlage keine Abstimmung möglich ist und der Datenschutzrat deswegen weder zugestimmt, noch abgelehnt hat. "Die Frage ist, was die Ministerin damit bezwecken will. Dieses Vorgehen ist schlichtweg unglaublich", so Tamandl, die abschließend klarstellt: "Der Datenschutzrat wird sich bei Vorliegen eines Entwurfs mit der Materie befassen und eine Stellungnahme verabschieden, die dann auch öffentlich ist. Bis dahin sollte Frau Ministerin Bures mit ihrer Meinung hinter dem Berg halten." ****

