NÖ Hilfswerk feiert seine Tageseltern

Bei den liebevollen und kompetenten Tageseltern des NÖ Hilfswerks sind Kinder bestens aufgehoben. Der 8. Mai, also der heutige Tag, ist allen Tagesmüttern/-vätern gewidmet.

St. Pölten (OTS) - Zuhause bei den Kindern sein, dabei selbstständig arbeiten und täglich Freude, Erfüllung und schöne Überraschungen erfahren: Das zeichnet den Beruf einer Tagesmutter aus. In Niederösterreich haben sich derzeit 602 Frauen für diese Beschäftigung mit Zukunft und Sinn beim NÖ Hilfswerk entschieden. Auch vier Männer arbeiten als Tagesvater. Dazu kommen noch 60 mobile Mamis. Ihnen ist der landesweite traditionelle "Tag der Tagesmütter" gewidmet. Dieser geht heute, am 8. Mai, über die Bühne. An diesem Tag können sich Eltern - aber auch Jobsuchende - über die beliebte und hochwertige Form der Kinderbetreuung bei den Hilfswerken in der Region informieren.

Utl. Hilfswerk sucht Tagesmütter und Tagesväter

Über 3.000 Kinder werden in Niederösterreich von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater des Hilfswerks betreut. Die Vorteile für die Eltern liegen auf der Hand: die Betreuungszeiten werden frei vereinbart, außerdem wissen die Eltern ihre Kinder in professionellen Händen. "Die Tagesmutter kennt ihre Schützlinge und kann deswegen ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen", erklärt Präsidentin LAbg. Michaela Hinterholzer. Speziell für 12 bis 36 Monate alte Kinder ist die Betreuung durch Tageseltern ideal. Dies bestätigt das Ergebnis einer breit angelegten Studie von Entwicklungspsychologin DDr. Lieselotte Ahnert von der Universität Wien. Kinder bei Tageseltern zeigen weniger Stresssymptome als Kinder gleichen Alters in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Der Grund:

kleine Gruppengröße ermöglicht individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes. Diese Form von Bindungsqualität fördert nachgewiesen die kognitive Entwicklung der Kinder. "Damit wir den Spagat zwischen hoher Qualität und flächendeckender Kinderbetreuung schaffen, brauchen wir aber Unterstützung von kompetenten und liebevollen Tagesmüttern und Tagesvätern", appelliert Präsidentin Michaela Hinterholzer.

Neue Tagesmütter sind beim NÖ Hilfswerk sehr willkommen. Interessierte können sich jederzeit beim Hilfswerk melden - die kostenlosen Ausbildungskurse starten laufend. Nähere Informationen gibt es bei der InfoLINE des NÖ Hilfswerks unter 02742/90 600 oder unter www.hilfswerk.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Elisabeth Schreiner, NÖ Hilfswerk, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 02742/249-1121

elisabeth.schreiner @ noe.hilfswerk.at