Leitl zum Europatag: "Wirtschaft wünscht und braucht mehr und ein besseres Europa"

Europa ist trotz Wirtschaftskrise der weltweit größte Binnenmarkt und Exporteur - Konstruktionsmängel des Euro beheben und EU auf neues, stärkeres Fundament stellen

Wien (OTS/PWK294) - "Die österreichische Wirtschaft wünscht und braucht mehr und ein besseres Europa", betont Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl anlässlich des morgigen Europatages, an dem der historischen Schuman-Erklärung und damit der Grundsteinlegung für die heutige Europäische Union gedacht wird. Bei allen Schwierigkeiten, die Europa aktuell durchläuft, sei der gemeinsame europäische Markt mit seinen 500 Millionen Konsumenten und einer Wirtschaftsleistung von 12 Billionen Euro nach wie vor der weltweit größte Binnenmarkt und die EU der weltgrößte Exporteur. Die Eurozone als Kern der Integration hält auch in puncto Beschäftigungszuwachs oder öffentliche Defizite und Verschuldung jedem Vergleich etwa mit den USA und Japan stand. "Mehr europäisches Selbstbewusstsein würde uns gut zu Gesicht stehen", so der WKÖ-Präsident.

Österreich als kleines Land habe besonders stark von der europäischen Integration profitiert - etwa durch eine gemäß WIFO in Summe um 57 Mrd. Euro höhere Wirtschaftsleistung. Das IHS wiederum hat errechnet, dass ein Zerfall des Euro mehr als 100.000 Arbeitsplätze zerstören würde und viel teurer käme als die jetzigen Reparaturkosten.

So, wie Europa aus vergangenen Krisen immer gestärkt hervorgegangen sei, müsse die jetzige Situation nach dem Motto "never waste a good crisis" sinnvoll für "mehr" und für ein "besseres" Europa genutzt werden, fordert Leitl. "Es gilt, die Konstruktionsmängel des Euro zu beheben, die EU auf ein neues, stärkeres Fundament zu stellen und der unfairen Spekulation Einhalt zu gebieten." Manche Lektionen hätten die EU-Regierungen gelernt, wie etwa die Einrichtung des permanenten Rettungsschirms ESM, der Fiskalpakt mit seinen nationalen Schuldenbremsen und der Möglichkeit der EU, den Staaten in der Budgetpolitik stärker auf die Finger zu schauen, sowie die geplante Einführung einer Finanztransaktionssteuer in vorerst zumindest 11 Staaten zeigen.

Leitl: "So wichtig und richtig diese Verbesserungen sind, so notwendig ist es, den gemeinsamen Weg in Richtung "mehr Europa" weiterzugehen." Gefordert seien etwa gemeinsame Rezepte gegen die Wirtschaftskrise und die teils skandalös hohe (Jugend-) Arbeitslosigkeit - etwa durch ein gemeinsames Programm für Wachstum und Beschäftigung. Auch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die konsequente Um- und Fortsetzung von Strukturreformen, gezielte Investitionen in Zukunftsbereiche wie Forschung, Bildung und Innovation sowie mehr Voneinander lernen etwa im Bereich der dualen Ausbildung, die Deutschland und Österreich zu Vorzeigeländern in der Jugendbeschäftigung macht, seien dringend geboten. Die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen den EU-Mitgliedstaaten erfordere außerdem eine noch stärkere Integration der Finanz-, Haushalts- und Wirtschaftspolitiken - auch, indem mitunter weitere bislang nationale Befugnisse auf die EU-Ebene übertragen werden.

Klar sei jedoch auch, dass der europäische Weg nur dann auf Dauer erfolgreich sei, wenn die Bürger mit im Boot sind. "Europa hat als Projekt der Eliten begonnen, es muss nun zu einem Projekt der Menschen werden. Europa erklären und über Europa zu informieren ist daher eine Aufgabe, die uns alle - und zu allen Zeiten - angeht", so Leitl abschließend. (SR)

