bauMax: Heimwerker stürmen am verlängerten Wochenende die Märkte

In jedem Markt durchschnittlich 2.000 Kunden täglich

Klosteneuburg (OTS) - Ein verlängertes Frühlings-Wochenende mit Fenstertag ist für viele Heimerker und begeisterte Hobbygärtner ideal, um ihre Grünoasen endgültig sommerfit zu machen. Denn immer mehr Menschen entdecken den Garten als Lebensraum, der weit über die Anbaufläche für Obst und Gemüse hinausgeht. Der Grünraum 2013 ist erweiterter Wohnraum und wird entsprechend möbliert und dekoriert. Bequeme Sofas als Gartenmöbel laden zum Entspannen ein, outdoor-taugliche Bilder und Sideboards peppen Wände auf, weiche Kissen, Lampen und farbenfrohe Teppiche verlagern das Wohnzimmer in den Außenraum. Hier wollen die Menschen entspannen und sich regenerieren. Ganz alleine macht sich die Gartenarbeit jedoch noch nicht. Zahlreiche innovative Gartenhelfer erleichtern sie jedoch ungemein. Besonders gefragt sind automatische Bewässerungsanlage und Robo-Rasenmäher.

Nicht nur das Wohnzimmer wandert in den Garten, auch die Küche wird in der warmen Jahreszeit in den Außenraum verlegt. Am besten eignet sich dafür ein qualitativ hochwertiger Griller, auf dem saftiges Fleisch, knackiges Gemüse und sogar Süßspeisen für Freunde und Familie zubereitet werden können. Für bauMax-Kunden gibt es nun ein besonderes Angebot: Der dreiflammige Gas-Griller "Goliath" von CULT um nur 199,90 EUR lässt die Herzen der Hobbygriller höher schlagen. Mit einer Höhe von 105 cm und einer Breite von 126 cm ist der Griller kompakt und großzügig zugleich. Ein zweitüriger Unter-schrank und zwei praktische Ablageflächen machen das Grillen zum Vergnügen.

Die Marke CULT wird exklusiv bei bauMax geführt und steht für funktionales Design und harmonische Farbgestaltung.

Heimwerken ist schon längst keine reine Männerdomäne mehr. Immer mehr Frauen greifen selbst zum Werkzeug und erfüllen sich ihre Wohnträume. bauMax freut sich über so viel Frauenpower und schenkt jeder Dame, die am 10. oder 11. Mai in einen der bauMax-Märkte kommt, eine Rose.

Öffnungszeiten Samstag:

8.00 - 18.00 Uhr

bauMax Facts

bauMax ist ein international tätiges Familienunternehmen, das vor 36 Jahren in Österreich startete. Heute ist das Unternehmen in neun Ländern vertreten, in denen insgesamt 144 Millionen Menschen leben. Der Aktionsradius reicht dabei von Österreich bis in die Türkei. Im zentral- und südosteuropäischen Raum ist bauMax Marktführer in der Baumarktbranche mit einem Bekanntheitsgrad von 90%. Pro Jahr werden in allen Märkten rund 50 Mio. Kunden betreut.

Derzeit betreibt bauMax 160 Märkte in neun Ländern, 66 davon in Österreich, 24 in Tsche-chien, 14 in der Slowakei, 15 in Ungarn, vier in Slowenien, sieben in Kroatien, 15 in Rumänien, acht in Bulgarien und sieben in der Türkei.

