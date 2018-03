VP-Korosec ad Wehsely: Rechnungshof bestätigt jahrzehntelange Kritik der ÖVP an der Stadt Wien!

Die von der ÖVP Wien oft geforderte und von Bürgermeister Häupl versprochene Betriebsführungsgesellschaft muss nun endlich kommen!

Wien (OTS) - Seit unzähligen Jahren kritisiert die ÖVP Wien, im Besonderen die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Abgeordnete Ingrid Korosec, die Managementfehler, welche im AKH tragischerweise zur alltäglichen Misswirtschaft gehören.

"Nach jahrelanger Kritik der ÖVP Wien am Missmanagement von Gesundheitsstadträtin Wehsely, wird nun von einer neutralen Stelle, dem Rechnungshof, bestätigt, dass ineffizient und zum Schaden der Wienerinnen und Wiener agiert wurde! Es ist schier unglaublich, was in dem heute vorgelegten Bericht alles in Ziehung gebracht wird!", zeigt sich die ÖVP Abgeordnete Korosec in ihrer Kritik bestätigt.

Die Kritikpunkte reichen von durch die AKH Führung initiierten unüberlegten Bettensperren, die zu 40% aus personellen Gründen entstanden sind und Neubauten und Erweiterungen anderer Krankenhäusern der Stadt Wien in Frage stellen, bis hin zu unglaublichen durchschnittlichen 25 krankheitsbedingten Fehltagen bei Stadt Wien Bediensteten. Der österreichische Durchschnitt im Pflegebereich liegt bei nicht einmal 14 Tagen im Jahr.

Frau Stadträtin, Sie müssen jetzt handeln und nicht alles auf das Jahr 2030 verschieben!

"Hinauszuposaunen, wie dies Wehsely gerne macht, dass bis 2030 alles besser wird reicht nun nicht mehr aus! Denn auch das widerlegt der Rechnungshof, in dem er die Bedarfsplanung für Betten in der Stadt Wien stark kritisiert! Es wird ganz offensichtlich von der Gesundheitsstadträtin das Geld mit beiden Händen beim Fenster hinaus geworfen und somit nicht nur das Börserl der Wienerinnen und Wiener erneut geschröpft, sondern auch die Zukunft des Gesundheitsbereiches in bewusste Gefahr gebracht!", so Korosec abschließend.

