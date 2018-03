RfW-Krenn zu Spindelegger: Finanzierungspaket für KMU ist "alter Wein in neuen Schläuchen"!

"Die Mittelstandsfinanzierungs-Gesellschaften hätte die ÖVP als Regierungspartei schon längst umsetzen können - genauso wie zahlreiche andere Maßnahmen."

Wien (OTS) - "Alter Wein in neuen Schläuchen: Das "Finanzierungspaket" von Vizekanzler Spindelegger für KMU ist alles andere als neu. Die Frage ist nur: Warum hat die ÖVP, die seit Jahren in der Regierung sitzt, nichts davon umgesetzt?", so heute RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Matthias Krenn zu den Aussagen von ÖVP-Vizekanzler Spindelegger im Wirtschaftsblatt-Interview. "Spindelegger tut ja gerade so als säße er auf der Oppositionsbank auf einem der hintersten Plätze und hätte keinen Handlungsspielraum. Die Mittelstandsfinanzierungs-Gesellschaften hätte die ÖVP als Regierungspartei schon längst umsetzen können - genauso wie zahlreiche andere Maßnahmen, für die sich der RfW seit Jahren stark macht, wo man bei der ÖVP und dem Wirtschaftsbund aber auf "taube Ohren" stößt", so Krenn.

Spindelegger gestehe zwar endlich ein, dass eine Kreditklemme drohe, dass mit Basel III Finanzierungsengpässe auf die Unternehmen zukämen, sei aber ebenso wenig etwas Neues wie die relativ schwache Eigenkapitalausstattung der heimischen Unternehmen. Diesen Entwicklungen habe die ÖVP jahrelang zugesehen. Es gebe, so Krenn, ein Bündel an möglichen Maßnahmen: "Eigenkapital dem Fremdkapital steuerlich gleichstellen, Steuerfreiheit für reinvestierte Gewinne, die einprozentige Gesellschaftssteuer abschaffen: Das alles würde dazu beitragen, die Eigenkapitalquote der Unternehmen zu verbessern. Auf der anderen Seite können Finanzierungen auch durch die steuerrechtliche Begünstigung von privatem Beteiligungskapital oder klare Regeln für alternative Finanzierungen wie etwa Crowd Funding sichergestellt werden. Welchen Weg man geht, ist egal - Hauptsache, er funktioniert und verschafft den Betrieben wieder "Luft zum Atmen"", so Krenn.

Aber nichts von alledem, nicht einmal die Mittelstandsfinanzierungs-Gesellschaften - im Übrigen eine alte freiheitliche Forderung - habe die ÖVP bisher auf Schiene gebracht. "Daraus folgt: Entweder sie hat bei der SPÖ nichts zu melden oder die KMU sind ihr kein Anliegen - beides disqualifiziert die ÖVP als Regierungspartei. Und es macht sie als Wirtschaftvertretung unglaubwürdig - inklusive ihrem "Appendix" Wirtschaftsbund", so Krenn.

